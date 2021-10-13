Задержан ректор Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук. Шанинки

Ситуация Зуева крайне тяжелая — взяли его прямо из больницы, где он приходил в себя после сердечного приступа. Затем был многочасовой допрос и ученого доставили в изолятор временного содержания, обвинив в «мошенничестве». Якобы через него вуз получил деньги за работу, которая не была сделана. Разумеется, виновным Зуев себя не признал.

- Является ли задержание Зуева результатом бюрократических разборок или частью политической кампании, направленной против нашего вуза, который кто-то посчитал очагом вольнодумства, в данном случае не так важно, - считает Борис Кагарлицкий, профессор той самой Шанинки, только что вышедший на свободу после административного ареста. - Главное сейчас то, что человек на протяжении многих лет добросовестно служивший отечественной науке и образованию, находится за решеткой по обвинению, в которое совершенно невозможно поверить.

Можно поверить, еще как можно.

Любую сделанную работу, даже очень хорошо сделанную, можно признать не-сделанной, а деньги, полученные за ее выполнение – признать мошенничеством. Значит, любой, кто занимается хоть каким-то делом, может стать мошенником – как в 1937 году любой мог стать фигурантом статьи 58.

Вся разница в том, что за мошенничество дают поменьше, да и то не всегда. Ну и масштаб репрессий пока поменьше. Но уже наверстывают.

А.Б.

PS. Бывший юрист Военно-строительного управления Москвы (ВСУМ) Валерий Кулиш, выпрыгнул из окна здания столичного ГСУ ГУ МВД. Несмотря на то, что окна таких учреждений зарешечены, ему удалось разбиться насмерть при падении с 4-го этажа.

Ранее Кулиш был осужден за мошенничество в составе преступной группы. Фигуранты дела обвинялись в продаже имущества госкомпании по заниженной стоимости. По этому же делу проходил гендиректор ВСУМ Алексей Душутин, ущерб тогда исчислялся 140 млн бюджетных рублей.

Душутин отбыл наказание по данному делу, и в 2017 году уехал на Украину, а оттуда — в Канаду.

Теперь в отношении Кулиша возбудили новое уголовное дело, в котором фигурируют обвинения в похищении и убийстве. Незадолго до смерти он дал признательные показания на членов группировки, убивавшей людей и присваивавшей их недвижимость.

При этом по версии следствия беглый Душутин стал организатором преступной схемы.