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Московский листок

В Кремле готовят отставку губернатора Рязанской области

Опубликовано 14.10.2021 в разделе комментариев 1

губернатор кремль
В Кремле готовят отставку губернатора Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до истечения срока полномочий. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, вероятность ухода Любимова очень высока. Таким образом, губернатор Рязанской области, скорее всего, не пойдет на второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2022 года.

В качестве причин возможной отставки Любимова собеседники источники называют не выстроенную систему руководства регионом и отсутствие, по мнению федерального центра, у губернатора необходимых для такой должности управленческих качеств.

Система управления в Рязанской области была замкнута на вице-губернатора — первого зампреда регионального правительства, выходца из Ростовской области Игоря Грекова, который привел с собой целую команду ростовчан. Они заняли важные позиции в администрации области и города, но пользы, мягко говоря, не принесли. Сам Греков в январе 2021 года после громкого скандала ушел в отставку.

Произошло это через месяц после того, как во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина девушка с табличкой «Я беременна» попросила президента присвоить Грекову звание Героя России за якобы спасение людей во время пожара. Позже оказалось, что задававшая вопрос Александра Безукладова работает директором «МК в Рязани», а ее супруг является помощником Грекова.

Кроме того, выяснилось, что Греков никого на пожаре не спасал, его вообще там не было. "Мы честно выполняли то, что необходимо делать. Было страшно, было очень страшно, но этих людей не было. Нами была создана группа по эвакуации населения. Грекова не было", - заявили пожарных, которые работали на ЧП.

Более того, оказалось, что этот самый вице-губернатор Греков в 2001 году был судим по статье 159 ч.3(б), "Мошенничество в крупном размере" (речь шла о торговле поддельным алкоголем). В официальной биографии чиновника это время расплывчато названо "работой на руководящих должностях в ряде организаций".

Выходец из Калужской области Николай Любимов был назначен врио губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. До избрания на губернаторский пост Любимов был депутатом Госдумы, занимал должности спикера Заксобрания Калужской области, вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Калужской области, главы Калуги.

Собеседники издания затруднились ответить на вопрос, когда именно глава региона может покинуть свой пост — осенью или весной. Известно, лишь то, что сейчас Любимов находится "находится в плановом коротком отпуске".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
вперед к феодализму написал 14.10.2021 15:57
Самозванец Вовка Гопников тасует своих людишек!
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