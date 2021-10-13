Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин назвал главного врага страны, и явно поскромничал https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Силовики будут блокировать счета на основании "смутных подозрений" https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Задержан Сергей Зуев, ректор Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук. Шанинки.
4 Подозреваемый дал показания на себя и выпрыгнул из окна
5 Портал мэрии передаст наши фото полиции для распознавания лиц https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов
7 Майнинг стал угрозой нехватки электроэнергии в преддверии холодов
8 Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа выросли на 2 триллиона рублей
9 Отправку к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" отложили на июль 2022 года из-за технических проблем,
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