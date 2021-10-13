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Московский листок

Подозреваемый дал показания на себя и выпрыгнул из окна

Опубликовано 13.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

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