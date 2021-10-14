Каковы основные особенности прошедшей кампании? 

Прошёл Единый день голосования. Его результаты известны, как известно и то, что всерьёз их никто не собирается оспаривать. Но если КПРФ хотя бы ритуально пошумела и теперь увлечённо делит комитеты и думские должности, то остальные партии вообще набрали в рот воды - прошедшие в парламент уже довольны тем, что есть, у непрошедших для протеста нет ни сил, ни ресурсов.

Совершенно очевидно одно: это были самые грязные выборы в нашей постсоветской истории с 1996 года. Можно даже выразиться точнее: раньше были грязные выборы, а теперь выборы как социальный институт вообще закончились. Для нас, представителей Объединенной Коммунистической Партии, это было очевидно задолго до начала выборной кампании: не понимать, что авантюра с электронным голосованием - это именно создание машины фальсификаций на государственном уровне, может человек либо очень наивный, либо ангажированный. Вкупе с уничтожением системы наблюдения ДЭГ закрывает недолгую эпоху буржуазных выборов в РФ, теперь итоги «электоральных» процедур будут целиком и полностью зависеть от «договорняков» партий и отдельных кандидатов с федеральной и местной властью, превращаются в предметы политических расторговок и соревнование денежных мешков.

Мы в ОКП не страдаем политическим кретинизмом, и решение об участии отдельных наших представителей в выборах и в процедуре голосования принимали по тем же причинам, что и всегда: выборы сейчас остаются одним из немногих легальных способов общения с избирателями, дают политическую и медийную трибуну, возможность открыто вести пропаганду и агитировать за свои идеалы, свою партийную программу и наших лидеров. Отмечу и то, что участие в избирательной кампании любого уровня - это показатель зрелости и потенциала как партии в целом, так и её местных отделений. Многие зарегистрированные партии теряют свой юридический статус именно из-за неспособности на постоянном уровне обеспечивать участие в кампаниях: власть сделала всё возможное, чтобы максимально осложнить такую возможность, расставив законодательные препоны для несистемных партий. Когда избиратели нас спрашивают, зачем вообще принимать участие в заведомой клоунаде, балагане и профанации, мы так и отвечаем. Не говоря уж о том, что абстрагирование от участия дает организаторам голосования безграничные возможности распорядиться нашими бюллетенями по своему усмотрению.

Каковы основные особенности прошедшей кампании?

Во-первых, в этот раз значительную часть «грязной работы» взяли на себя силовики - огромное количество кандидатов было выщелкнуто из кампании ещё на этапе подачи документов. Силовики работали в тесной связке с внутриполитической вертикалью, и в большинстве случаев по её заказу.

Во-вторых, вся «легальная» часть кампании (то есть всё, что касалось зарегистрированных кандидатов, какую бы политическую силу они не представляли) контролировалась властью. Все стадии кампании и её элементы - абсолютно управляемый процесс. Это давно пора признать открыто - абсолютно независимых кандидатов сегодня не существует: для того, чтобы пройти все этапы кампании в статусе кандидата (это касается и округов, и партсписков), нужно, чтобы тебе позволили это сделать. Возможности власти по снятию кандидатов и партий с гонки сейчас не ограничены ничем.

В-третьих, власть сделала всё возможное по «деполитизации» выборов, выхолащиванию политической повестки. «Выборы» были на редкость бессодержательными. Это касалось не только местных и региональных, но и выборов в Государственную Думу. Это ещё раз доказывает, что власть безраздельно господствует на поле «формирования дискурса»: кандидатам от ЕР и вообще «административным» кандидатам было строжайшим образом запрещено высказываться на политические темы (а ну как всплывёт проклятая пенсионная реформа или ещё какой неудобный для власти сюжет?...), но почему на эту разводку повелись и оппозиционные кандидаты - загадка для меня. Кандидаты в депутаты Госдумы явно перепутали, куда они избираются, ведя кампании даже не городского, а муниципального уровня. Особенно ярко это проявилось в Москве, где кандидаты в национальный парламент страны нарезали круги вокруг лавочек, руками разбирали бордюр, собирали собачьи какашки и кормили уток в пруду, при том, что ни одного прецедента по снятию кандидатов, например, за содержание АПМ, я не припоминаю. Никто не ограничивал фантазии зарегистрированных кандидатов, но при этом отдельно взятые яблочники с баннерами «Против Путина» смотрелись «страусами» и исчислялись единицами.

В-четвертых, огромную роль сыграли закулисные «договорняки» с теми кандидатами, которые имели шанс набрать внушительный процент голосов. В Москве, где рейтинг Единой России сильно ниже, чем в целом по стране, например, власть подстраховалась и не клала яйца в одну корзину, а «подкармливала» второго, а то и третьего кандидата - на всякий пожарный случай. Причем в целом ряде округов наблюдались конфликты между командами внутри самой «партии власти», которая сегодня отнюдь не монолитна. В моём 197-м Кунцевском округе «административных» кандидатов было аж четыре (!!!) из одиннадцати. Телепропагандона Попова тянули за уши Единая Россия и мэрия, кандидату от КПРФ активно помогала кремлёвская администрация, не были забыты ею также кандидат-эсер и кандидат-яблочник. В итоге победу одержала (а точнее, нарисовала себе) коалиция ЕдРо+мэрия. В соседнем 198-м Ленинградском округе ситуация была иная: мэрия активно мешала «административному» кремлёвскому кандидату, бросив на альтернативного кандидата (которого публика по наивности считала «оппозиционным») весь админресурс и деньги, в разы превышавшие избирательный фонд кандидата «кремлёвского». В результате внутривластного размена в этом округе мэрия уступила. Особенностью московских выборов, своего рода «московской электоральной аномалией» можно считать то, что в итоге мэрия обнулила все «договорняки» с КПРФ, Яблоком и другими партиями - ни один «не административный» кандидат мандата не получил.

В-пятых, в целом ряде регионов, в частности, в обеих столицах, значимым фактором стало так называемое «Умное Голосование» - если два года назад им был личный выбор Навального, то теперь это личный выбор беглого Леонида Волкова, частного лица, кассира ликвидированного властью «фонда». «Умным Голосованием» не довольны ни власть, ни оппозиция, и мой прогноз, что его влияние будут всячески минимизировать. Замечу, что оппозиции, особенно несистемной, есть прямой смысл девальвировать и дискредитировать в общественном сознании фактор УГ, ибо оно обессмысливает голосование - все голоса стекаются в две «воронки», и основная часть участников избирательного процесса остаётся за бортом. Нужно объяснять людям, что «УГ» - это точно такая же попытка манипулирования общественным мнением, как и все ухищрения, предпринимаемые властью, только в интересах узкой группы частных лиц, сколачивающих на этой политтехнологии свой политический (и не только) капитал. Мой прогноз - власть пойдёт по пути коррумпирования «УГ», тем более, что задача эта ни разу не сложная и для власти привычная: всё, что власть не может пока запретить, она просто покупает.

В-шестых, основные оппозиционные партии осознали пагубность ДЭГ и сейчас мы увидим много шума на тему его отмены. Практических результатов это не принесёт (власть закусила удила, сохранить ДЭГ для неё дело принципа), но зато у оппозиции появляется дополнительная вкусная тема, не раскручивать которую - преступная глупость. Между тем, как мы знаем, раскручивается она крайне туго - количество поданных кандидатами от КПРФ индивидуальных исков в Москве, например, исчисляется пальцами одной руки, а коллективного иска от партии не будет, а будут очередные верноподданнические письма Путину с ритуальным ворчанием. По моим личным прикидкам (это скорее интуиция, нежели расчёты), в Москве административные кандидаты точно проиграли в двух округах (моём 197-м, где разрыв между кандидатом от ЕР и кандидатом от КПРФ официально составил 8 тысяч голосов, и в 208-м Центральном, где разрыв между админкандидатом и яблочником Митрохиным составил 10 тысяч голосов, и тут своё «веское слово» сказало электронное голосование). В остальных округах разрыв был гораздо больше. Но, опять же, это лишь ощущения, потому что реальных «возможностей» ДЭГ не знает ещё никто. Не могу не отметить, что единственный кандидат от Яблока - Митрохин - который, судя по всему, выиграл, смиренно помалкивает - видимо, у руководства Яблока, как и у руководства КПРФ, есть внутрипартийная установка «не бузить». Но удручает даже не это, а то, что люди в основной своей массе (и выборы это показали) не понимают, что ДЭГ - не технологическая модернизация для удобства избирателей, а легализованный инструмент фальсификаций и манипулирования результатами.

Что касается кандидатов от ОКП, то в тех регионах, где они были официально выдвинуты КПРФ, удалось занять вторые места (в Магнитогорском, абсолютно безнадёжном для оппозиции округе, правда, с сильным отрывом от лидера). Олег Рябцев на выборах в Мурманский областной парламент, выиграв по участкам, пал жертвой электронного голосования и в итоге с небольшим отрывом уступил. Мой 197-й округ проявил себя как весьма протестный, но не совсем левый, скорее растерянно-деполитизированный - в большинстве случаев голосовавшие против власти делали выбор в соответствии с рекомендациями «заграничного обкома» - «Умного голосования». В этот раз выбор УГ пал на кандидата от КПРФ, если бы пал на кандидата от Яблока, то второе место занял бы он.

При всем при этом, вижу очевидную пользу от участия кандидатов ОКП в странной и, как сейчас становится понятным, абсолютно нелегитимной процедуре. Мы, партия незарегистрированная и несистемная, работали прежде всего на узнаваемость - судя по откликам избирателей на улицах, на дворовых встречах, по письмам и мессенджерам, по медийному выхлопу в СМИ, о нас узнали сотни тысяч граждан, сотни тысяч граждан научились нас отличать от других компартий, многие избиратели, делая свой выбор, специально интересовались нашим мнением. По итогам избирательной кампании мы получили новых членов партии и большое количество симпатизантов. В отсутствие административного ресурса и при минимуме затраченных средств удалось обозначить партийную позицию там, где, казалось бы, по действующим буржуазным законам, мы её вообще обозначить не могли. Участие в электоральных кампаниях - не главная и не единственная, но немаловажная часть партийной работы, и пренебрегать ей, как это делают некоторые другие партии левого толка, было бы неразумно и неправильно.