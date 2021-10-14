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Московский листок

Это не бизнес. Это измена

Опубликовано 14.10.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война вода киев
Это не бизнес. Это измена

Мало, что так бесит и доводит до бешенства, как заявления Миэнерго России о готовности поставить Украине недостающую электроэнергию, «Если они, как и в прошлые годы, столкнутся с дефицитом мощности, энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, мы готовы поставить…»».

Материться нельзя, но какие слова нужно подобрать, чтобы оценить такое холуйство в адрес тех, кто беспрерывно поносит и оскорбляет Россию, ее власть и ее народ?

Если украинская власть может чем-то навредить России, то это будет сделано обязательно, даже в ущерб своим интересам.

Кто-то забыл о сваленных опорах ЛЭП, и холодном темном Севастополе зимой 2015 года, когда там давали электричество на несколько часов в день?

А как праздновали на Украине перекрытие Крымского канала! Какие картинки рисовали украинские СМИ, предвкушая умирающих от жажды крымчан!

И так жестко и твердо они заявляют: «Ни капли воды оккупанту!» Сколько миллиардов вынуждена тратить Россия, чтобы построить водохранилища, водоводы, вести геологоразведку водоносных горизонтов и обеспечить Крым водой!

А как моментально были перекрыты поставки двигателей с ЮТЗ на российские корабли и всех комплектующих с харьковских заводов! Уже забыли?

Забыли, как заблокировали людей на Донбассе, отрезав все поставки продуктов и товаров?

Забыли, как запретили все авиаперелеты из Украины в Россию?

Забыли, как Нафтогаз отсудил у России миллиарды только из-за лояльно составленного договора?

Забыли, как Украина заматывает возврат 3 миллиардов долларов кредита 2013 года, хотя всех уверяли, что выданный долг в евробондах – железная гарантия возврата.

Забыли плакаты, развешенные по Украине: «У кремлівських палає, бо в Україні ціну на газ встановлює ринок, а не вони.

Хай палає.!»?

Забыли веселые скандирования на львовском стадион : «Путин – лал-а-ла!»?

А как задорно детки в школах сейчас устраивают флешмоб с песней :»Батька наш Бандера!» Уже забыли про то, что на Украине ненависть к России насаждается с самого детского возраста?

И вот сейчас именно то время, чтобы поддержать украинскую власть, когда она, наконец, столкнулась с закономерным итогом своего безумной русофобии.

Нет, товарищи. Поставки сейчас электроэнергии на Украину – это не бизнес! Это измена!



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