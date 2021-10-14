Путин раскрыл агента 00

Путин напомнил, что в России есть СМИ, которые финансируются государством и при этом критикуют его. В качестве примера он привел «Эхо Москвы», часть акций которого принадлежит «Газпрому». «Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работает, ничего», — отметил глава государства.

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Владимир Владимирович, так у нас есть и полностью государственная организация, более того, спецслужба, где многие сотрудники имеют иностранные паспорта - это Служба внешней разведки. Но ее никто не называет иноагентом, хотя именно ее сотрудники и являются иностранными агентами, но не в России, а за рубежом. Служба такая...

Но одни спецслужбы работают за рубежом, а другие - внутри страны. Ведут агентурную работу, разрабатывают легенды, входят в доверие... Естественно, внешняя разведка входит в доверие к врагу внешнему, а "внутренние" спецслужбы к врагу внутреннему.

И для того, чтобы войти в доверие к врагу, все средства хороши - Штирлиц вон даже воевал на Восточном фронте под Смоленском, за что был отмечен высокой наградой рейха. А все для чего? А для того, чтобы в ключевой момент нанести доверившемуся врагу смертельный удар!

Вот и "Эхо Москвы" долго и усердно легендировалось в неблагоприятной среде российской интеллигенции, чтобы потом, в ключевой момент выборов нанести удар - лично Алексей Венедиктов, между прочим, кавалер ордена Почетного легиона и еще польского какого-то ордена (уж не знаю, за Смоленск или еще за что) в нужный момент одобрил результаты электронного голосования.

Вот что такое подвиг разведчика. Тут уж Владимиру Владимировичу никуда не деться, придется присваивать что-то секретным указом. Ведь спас, можно сказать, репутацию государства! Ну и Владимиру Владимировичу есть теперь, что сказать, кого в пример привести...

А.Б.