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Московский листок

Анатолий Баранов: Новый состав Думы может принять даже законы Хаммурапи

Опубликовано 14.10.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Анатолий Баранов: Новый состав Думы может принять даже законы Хаммурапи

Дал комментарий "Свободной прессе".

ФСБ и МВД могут получить право принимать решение о блокировке переводов россиян на десять дней в «случаях, не терпящих отлагательства». Причем делать они это смогут без решения суда. Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.

Силовики будут блокировать счета на основании "смутных подозрений"

— Мера понятная, идет в курсе репрессивных мер последнего времени, направленных на снижение политической активности граждан, — убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Вплоть до угрозы потери всех сбережений за помощь какой-либо нежелательной организации или лицу. Например, вы посылает сто рублей на тюремный ларек условному Навальному, а у него над шконкой табличка — террорист. Все, вы финансирует террориста…

Насчет наркотиков, терроризма, экстремизма и т. п. Мало ли что им покажется — можно угрозы толковать беспредельно расширительно. Насколько это вообще законно?

— У нас очень много законов последнего времени подправляют конституцию. И сама конституция подправлена. Помните, пушкинское «мы дики, нет у нас законов»…

— Внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней. Почему 10 дней?

— За 10 дней можно многое успеть, например, открыть дело, арестовать и заблокировать счета уже по суду, в рамках обеспечительных мер. А вы за 10 дней ничего оспорить не сумеете.

Какие реальные рычаги и против кого это даст МВД и ФСБ? Ну заблокируют они кому-то на 10 дней и что? Какие тут могут быть злоупотребления?

— Это лишает подозреваемого денег в самый сложный момент, когда он, допустим, может куда-то уехать. Или заплатить адвокату — без адвоката как защищать себя? Ну и просто люди станут боятся даже распоряжаться собственными деньгами. В общем, бегите в наличные, граждане… Следующий шаг — жить без прописки, пользоваться сим-картой на чужое имя… В общем, как шпион, но в родной стране.

Будет ли, по-вашему, принят этот закон? Какой будет реакция общественности?

— Новый состав Думы может принять даже законы Хаммурапи. А на общественность им плевать. Ведь они же понимают, что избрались не благодаря, а вопреки общественному мнению.

Явно усиление полицейского государства… Нет ли ощущения, что государство закручивает гайки? Чего они опасаются? И к чему это может привести?

— Да уж какое там ощущение… Чистый «37-й лайт». Только тогда оправдательные приговоры были, а сейчас нет. Ощущение у меня, что надо всем готовиться обживать районы Крайнего Севера. А мы еще думали, где Шойгу 5 миллионов новых жителей для новых городов-миллионников в Сибири найдет…



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