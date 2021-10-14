Что обекщает Путин, и что - на самом деле

Чистый отток капитала из России за девять месяцев вырос почти на 50%

За девять месяцев текущего года с января по сентябрь чистый вывоз капитала из РФ частными инвесторами достиг 59 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%, или 19,2 миллиарда долларов.

«В отличие от прошлого года, этот агрегат сформировался почти полностью за счет операций прочих секторов по приобретению иностранных активов», — говорится в сообщении ЦБ.

В прошлом году отток частного капитала из России тоже увеличился, больше чем в два раза — до $47,8 млрд против $22,1 млрд в 2019-м.

В октябре прошлого года ЦБ прогнозировал замедление оттока в 2021 году до $35 млрд, а в 2022-м — до $20 млрд.

Но что-то не складывается…

Путин пообещал рекордный рост ВВП, МВФ – рекордное падение

Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный на самом деле. Есть проблемы свои, но это создает условия для стабильного развития. И для людей тоже создает определенные условия, для того чтобы планировать свою жизнь", - сказал президент.

По его словам, наибольшее влияние на этот рост оказал скачок цен на углеводороды.

"У нас цены на газ внутри России для бытовых потребителей, по-моему, $64 за тысячу кубов. Для промышленных — 64. Посмотрите, это же не 1200, как в Европе на споте. Но зато вся экономика работает ритмично", - отметил президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022-2023 годах - на уровне 3%.

По подсчетам Международного валютного фонда в 2021 году российская экономика прибавит 4,7%.

При этом, рост России будет ниже среднемирового (5,9% в этом году и 4,9% в следующем), не говоря уже об экономиках развивающихся стран, которые, по расчетам МВФ, добавят к своему ВВП 6,4% и 5,1% в ближайшие два года.

Долгосрочные перспективы России фонд видит еще мрачнее: к 2026 году темпы роста замедлятся до 1,6%, что почти вдвое ниже амбиций Путина, требующего как минимум 3% в год.

Доля России в глобальной экономике, по расчетам МВФ, упадет до 3,02% в 2022 году, 2,97% - в 2023-м, 2,92% - в 2024-м.

К 2026 году на РФ будет приходится уже лишь 2,83% мирового ВВП - столько же, сколько после дефолта-1998.

Число ученых в России рухнуло до десятилетнего минимума

Россия продолжает терять ученых-исследователей, сокращая научные кадры, вопреки анонсированным планам совершить технологический "прорыв", "скачок" и "вставание с колен".

По итогам 2020 года число занятых в сфере научных исследований и разработок упала еще на 3,2 тысячи человек и составила 679,3 тысячи - около 1% от средней численности работающего населения.

Непосредственно ученых-исследователей стало меньше на 1,7 тысячи человек. А их общее число - 346,5 тысячи - оказалась минимальным по крайней мере за последние 10 лет, следует из данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Тренд на сокращение научных кадров в России идет с начала 1990-х: от рухнувшего Советского союза стране досталось более 900 тысяч ученых, из которых спустя 30 лет осталось лишь около трети.

Новый виток сокращений начался после 2016 года, когда экономика скатилась в рецессию, а бюджет попал под секвестр.

В целом за последние 10 лет страна потеряла 28,3 тысячи ученых-исследователей, или около 7,5%. В естественных науках численность ученых упала почти на 10%, или 8,8 тысячи человек, в технических науках - на 7,7%, или 17,5 тысячи человек.

Число ученых-медиков сократилось на 13,2%, или 2,2 тысячи человек. Специалистов по сельскому хозяйству стало меньше на 26,2%, или 3,4 тысячи человек.

Согласно планам правительства, до 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 триллиона рублей. В среднем бюджет будет тратить на науку 407,5 млрд рублей в год - в 7 раз меньше, чем на правоохранительные органы (2,8 трлн рублей), и в 8 раз меньше расходов на армию, включая производство оружия в рамках гособоронзаказа (3,5 трлн рублей).

По уровню расходов на исследования и разработки - 1,03% ВВП - Россия находится в четвертом десятке стран мира и даже от позднего СССР образца 1990 года отстает на 40%, оценивали в ВШЭ ранее.

Для сравнения: Израиль тратит на науку 4,93% ВВП, Япония - 3,24% ВВП, США - 3,07% ВВП, Китай - 2,23% ВВП.

А.Б.