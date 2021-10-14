Вчера в стенах Мосгордумы проходило активное обсуждение законопроекта моего коллеги Сергей Митрохин о возврате публичных слушаний.

Мы, москвичи, постоянно сталкиваемся с градостроительным беспределом. Раньше у нас была хоть какая-то возможность повлиять на процессы, происходящие в городе, но теперь, когда реальная дискуссия фактически была заменена на виртуальный выпуск пара – ликвидирован институт публичных слушаний в пользу общественных обсуждений на Активном гражданине, – окончательно исчезла реальная обратная связь между чиновниками и горожанами.

У нас нет уверенности в честности электронных обсуждений, мы не знаем, кто голосует: какое количество местных жителей, сколько реальных людей, а не фейков. Возмущает и тот факт, что большая часть москвичей просто лишена возможности принять участие в обсуждении, ведь у кого-то нет компьютера, другие не умеют им пользоваться в должной мере, а большинство даже не знает, что на каком-то Активном гражданине решается судьба их дворов, районов, города в целом.

Уже очевидно, что на данный момент мы, жители, теряем контроль над тем, что происходит в нашей любимой Москве.

Именно поэтому необходимо передать возможность определения формата общественных слушаний (очно или онлайн) представительным органам местного самоуправления данного конкретного района – решать должна не исполнительная власть, не чиновники, а местные жители!

Стыдно признать, но ведь наши столичные муниципальные депутаты самые бесправные, хотя большинство из них – сторонники «Единой России». Неужели партия власти не доверяет даже своим представителям?

Я всецело выступаю за укрепление местного самоуправления, поэтому поддерживал данный законопроект.