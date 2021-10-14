Обзор новостей с Анатолием Барановым.
Путин «спалил» агента 00 https://forum-msk.org/material/news/1...
1 В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов из Франции
2 Поклонской нашли место работы подальше
3 Россия разрешила въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана,
4 Экс-глава Ростуризма, призывавший россиян отдыхать у себя в стране, оказался гражданином Черногории
5 Минстрой разрешил жить россиянам в домах с креном или повреждениями,
6 Власти выделят 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся
7 Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина
8 Чистый отток капитала из России за девять месяцев вырос почти на 50% https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Путин пообещал рекордный рост ВВП, МВФ – рекордное падение
10 Число ученых в России рухнуло до десятилетнего минимума
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