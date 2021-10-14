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Московский листок

В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов

Опубликовано 14.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф
Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ
Путин «спалил» агента 00 https://forum-msk.org/material/news/1...
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9 Путин пообещал рекордный рост ВВП, МВФ – рекордное падение
10 Число ученых в России рухнуло до десятилетнего минимума
 
 
 
 
 


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В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов
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