"Единая Россия" заблокировала парламентское расследование пыток в колониях

Фракция «Единой России» в Госдуме заблокировала инициативу КПРФ о парламентском расследовании пыток и изнасилований заключенных в России. Об этом заявил в фейсбуке депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, который был одним из инициаторов проведения расследования.

Парламентарий предложил, «учитывая широкий резонанс и регулярный характер сообщений о подобных нарушениях», поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить вопросы в Минюст, СК и Генпрокуратуру.

Против инициативы выступил замглавы комитета, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный. По его словам, Минюст уже начал проверки по случаям пыток, а Следственный комитет возбудил уголовные дела. Кроме того, отметил Выборный, парламентское расследование затронет деятельность следствия и суда, что противоречит закону.

По результатам голосования предложение КПРФ было отклонено. Его поддержали 96 депутатов, против высказался 261 депутат.

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Скажу больше - у нас вообще нет такого понятия, как парламентское расследование. Еще много лет назад "Единая Россия" неоднократно проваливала попытку внести парламентское расследование в законодательство РФ. Не вышло.

Партию власти вообще коробит от слова "независимый", поэтому у нас нет ни независимых расследований, ни независимых прокуроров. Независимость судов существует только на бумаге.

Власти очень удобно, что все зависят от нее.

К примеру, аргумент, что парламентское расследование затронет интересы следствия... А в чьих интересах пытают в тюрьмах? Не из озорства же налажен сложный пыточный механизм. А пытают чаще всего в интересах следствия. Хотят добиться показаний. В заключении это просто, заключенный полностью зависим от администрации. Захотят - будет жить, нет захотят - не будет.

Естественно, пока у партии власти большинство, никаких парламентских расследований не будет.

А.Б.