Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кто толкает людей на добровольный уход из жизни: интернет или капитализм?

Опубликовано 15.10.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Кто толкает людей на добровольный уход из жизни: интернет или капитализм?

Новостные заголовки, как иллюстрации к фильму «Игра в кальмара». Интерфакс пишет «Женщина с двумя детьми выпала из окна», ТАСС сообщает «Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на севере Москвы». Какие они, однако, осторожные. Никто не называет вещи своими именами, хотя понятно, что женщина с двумя детьми выбросилась из окна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело п.п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Полагаю, что виноватым как обычно будет объявлен интернет, в котором много зависала мамаша. Обстоятельство, что наша повседневная жизнь и экономическое устройство, гарантируют людям наемного труда изнуряющую борьбу всех со всеми и постоянную жизнь на грани нищеты, СК рассматривать не будет. Иначе надо было бы возбудить уголовное дело в отношении президента, правительства, Госдумы и самого СК, стоящего на страже системы, доводящей людей до самоубийств.

Кстати, обычно, идя на такой крайний шаг, люди оставляют какие-то записки. Так как в данном случае об этом ничего не сообщается, то можно предположить, что в такой записки, если она есть, названы неудобные для властей причины семейного самоубийства.

Мать с двумя детьми в Москве выбросилась из окна. Какой ещё ад вам нужен? А, если наша действительность так похожа на ад, то кто в этом виноват? Ответы ведь очевидны.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходо...
14.10.2021
Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как вернуть единство?
Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как в...
12.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кто толкает людей на добровольный уход из жизни: интернет или капитализм? (0)
"Единая Россия" заблокировала парламентское расследование пыток в колониях (2)
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов (1)
В Кремле готовят отставку губернатора Рязанской области (1)
Мы не знаем, кто голосует (1)
Что обещает Путин, и что - на самом деле (18)
Анатолий Баранов: Новый состав Думы может принять даже законы Хаммурапи (8)
Каковы основные особенности прошедшей кампании? (12)
Это не бизнес. Это измена (12)
Путин раскрыл агента 00 (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Наклейте звёзды себе на жопу
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Трудная задача от evgeniirudnyi
Дарья Митина Дарья Митина: Проверку на вшивость прошли лишь некоторые
Дарья Митина Дарья Митина: Упс :(((
Дарья Митина Дарья Митина: АнсарАлла, блин
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss