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Московский листок

Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам

Опубликовано 15.10.2021 в разделе комментариев 0

Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам

На ФОРУМе.мск на вопрос «Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?» читатели ответили:

Я впечатлен и жду следующего заседания (2)

На меня это произвело удручающее впечатление (28)

Я этого события просто не заметил (65)

На СоциалЗА ответили пока всего 10 тысяч респондентов, немного, что тоже отчасти ответ на вопрос.

Итак,

Я впечатлен и жду следующего заседания - 2 %

На меня это произвело удручающее впечатление - 59 %

Я этого события просто не заметил - 39 %

Как видим, на двух ресурсах второй и третий ответы как бы поменялись местами. Но в целом «тенденция, однако» - новая Дума сплошное разочарование для политически активных граждан.

Хотя и в старой, по совести, очаровываться было нечем…

А.Б.



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