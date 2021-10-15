Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам

На ФОРУМе.мск на вопрос «Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?» читатели ответили:

Я впечатлен и жду следующего заседания (2)

На меня это произвело удручающее впечатление (28)

Я этого события просто не заметил (65)

На СоциалЗА ответили пока всего 10 тысяч респондентов, немного, что тоже отчасти ответ на вопрос.

Итак,

Я впечатлен и жду следующего заседания - 2 %

На меня это произвело удручающее впечатление - 59 %

Я этого события просто не заметил - 39 %

Как видим, на двух ресурсах второй и третий ответы как бы поменялись местами. Но в целом «тенденция, однако» - новая Дума сплошное разочарование для политически активных граждан.

Хотя и в старой, по совести, очаровываться было нечем…

А.Б.