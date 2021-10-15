Вакцинация и летальность от КОВИДа

Давеча профессор И. Гундаров взял 228 страны мира, исключив те, в которых проживает менее 1 млн человек (кстати, а почему?). Оказалось, что в целом с увеличением доли вакцинированного населения смертность от Ковида выше. Коэффициент корреляции равен 0,4. Однако без статистической оценки достоверности данная цифра ни о чем не говорит. Странно, что этого не знает эпидемиолог. Расчеты Гундарова похожи измерение средней температуры по больнице. Более того, Е. Чернышёв заметил, что в этом анализе присутствует ошибка — в качестве смертности берется ковидная смертность за все время, и считает, что так делать нельзя, т.к. смерти в прошлом году произошли до начала вакцинации и никакого отношения к ней не имеют. Чернышёв взял для анализа 180 стран, для которых имеются данные по общему числу заболевших и умерших на 1 января и 16 августа текущего года, а также данные по проценту вакцинированного населения без разделения на "полностью привитых" и "частично привитых". Он тоже сделал вывод, что никакого снижения ковидной смертности с увеличением процента вакцинированных нет. Но дело в том, что статистика хорошо отлажена только в развитых странах. Их и надо анализировать Остальные дают ее от лукавого.

Смертность от КОВИДа вообще нельзя сравнивать, так как во всех странах мира КОВИД отнесен к причинам смертности совершенно по разным критериям. Поэтому единственным достоверным показателем одинаковым для всех стран мира (ну кроме Белоруссии, Венесуэлы и других подобных режимов с жесткой авторитарной властью, где статистика полностью контролируется властями; кстати и РФ следует, видимо, уже отнести сюда же. Если в 2020 году скорее всего процент избыточной смертности в РФ был указан почти что правильно. Но, видимо, не учли бомжей. Я об этом писал. Теперь же видны манипуляции и с этим демографическим показателем. Это видно из заявлений Голиковой, которая постоянно проговаривается. Но об этом в другой статье), можно использовать только такой показатель как избыточная смертность. Найти ее по волнам заболеваемости очень сложно. Общих данных за 2021 год пока нет.

Здесь же я хочу показать, что вакцинация действительно снижает смертность. Но для начала следует отметить что на заболеваемости КОВИДом, и на смертность от него влияет доза вируса и иммунитет. Доза зависит от масок, карантина и дисциплинированности народа. Я взял 28 стран Европы (Норвегию, где была отрицательная избыточная смертность в 2020 году, я исключил), где статистика не искажена, нашел имеющийся в Интернете уровень вакцинации, затем измерил максимальное число умерших от КОВИДа в день во время осенней волны и разделил на такую же максимальную цифру, показанную во время предшествующих волн (в этом случае разница определения смертей от КОВИДа нивелируется) и составил таблицу. В Португалии из тех, кого можно прививать, привито 98% уже два раза, а старикам уже начали делать третью инъекцию. Так вот число смертей от вируса в осеннюю волну в Португалии самое низкое в мире.

Таблица 1. Соотношение вакцинации и относительного уровня летальности в осеннюю волну КОВИДа.

Страны % вакцинации Население (млн) Максим. в начале Максим. осенью 2021 Отношение смертей Португалия 87 10,3 303 9 0,03 Испания 80 47,4 852 201 0,23 Италия 80 59 993 73 0,07 Дания 76,5 5,8 60 6 0,1 Финляндия 75,3 5,5 43 2 0,5 Франция 75,2 64,8 1438 223 0,16 Бельгия 75 11,5 496 24 0,05 Нидерланды 74 17,4 234 12 0,05 Великобритания 73,6 67 1662 184 0,11 Швеция 70 10,4 297 29 0,1 Германия 68,6 83,2 1385 114 0,08 Израиль 67,2 8,9 101 52 0,5 Австрия 65 8,9 212 10 0,05 Швейцария 65 8,6 121 18 0,15 Греция 60,8 10,7 134 42 0,31 Венгрия 60,4 9,8 272 10 0,04 Эстония 57,6 1,3 17 9 0,53 Чехия 57 10,7 295 16 0,05 Польша 52,6 37,9 956 40 0,04 Хорватия 45,8 4,1 92 27 0,3 Словакия 45 5,5 204 20 0,1 Сербия 44 6,9 69 51 0,74 Македония 38,2 2,1 33 41 1,24 РФ 34,4 146 624 962 1,54 Румыния 32 19,3 69 51 0,74 Молдавия 30,2 2,6 46 24 0,52 Болгария 19,3 6,9 248 104 0,42 Украина 17,4 41,4 471 493 1,05

Таблица четко показывает, что в странах где вакцинация достигла 65 и более процентов, в осеннюю волну летальность резко (до 20 раз) снижается КОВИД летальность. Выпадающие цифры относятся к Финляндии, где избыточная смертность была очень низкой (я писал об этом) и Израиль со своими ортодоксальными евреями. Выпадающие цифры также дают Россия и Украина. Если выпадающие цифры убрать, то закономерность (ошибка менее 5%) становится еще более наглядной (Рис. 1).

Вероятность подхватить вирус от вакцинированного человека меньше, чем от невакцинированного, это уже было доказано и на «Пфайзере», и на «Модерне». По «Спутнику» просто нет четких данных. Я уже писал, что вакцинация снижает риск заражения (с выделением вируса) в 5 раз и в 30 раз снижает летальность и тяжелые формы.

При этом, почти во многих западных странах развитой имеется около 20-30% людей, которые не собираются делать прививку ни при каких условиях. Это особенно четко проявилось в Израиле, который первый достиг планки в 60% вакцинированных, а далее продвигается с большим трудом. Ортодоксальные евреи не прививаются и сейчас именно они умирают. Кроме того, уже прошло более полугода и требуется ревакцинация. Поскольку результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 в первые шесть месяцев после болезни антитела медленно уменьшались, а затем оставались стабильными до 15 месяцев.

В Италии абсолютно все старые (>70 лет) люди вакцинированы; смертность среди них равна нулю. А до этого пациенты домов престарелых погибали все как один. Всем переболевшим КОВИДом в Италии вся медпомощь оказывается без очереди. Пандемия коронавируса повлекла за собой самое существенное снижение средней продолжительности жизни со времен Второй мировой войны в наиболее развитых странах. Дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса. Имеются так называемые «суперраспространители», будто бы не болеющие COVID-19, которые, однако, могут широко распространять инфекцию. Такими переносчиками, по мнению специалиста, являются около 20 процентов людей, их довольно сложно выявить. К этой группе относят и людей, у которых 1-я группа крови, которые, как оказалось, болеют куда реже. Недавно было обнаружено, что вначале вирус КОВИДа поселяется в носоглотке, а уже потом ночью, особенно во время храпа, с каплями слизи вирус доносится до самих легких. Поэтому тучные люди страдают больше (doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.042). Франк Виссер (Frank Visser; https://www.integralworld.net/visser171.html) подробно разобрал идеи о невыделении вируса и дал ссылки на видеофильмы, где все подробно рассматривается. Сейчас уже молодость больше не гарантируют защиту от тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. глава Минздрава РФ М. Мурашко заявил: "Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений". В РФ в некоторых больницах до 25% так называемых привитых врачей имеют фальсифицированную вакцинацию. Среди немедиков подобная цифра ещё больше. Поэтому Европа, зная об этом, не спешит открывать границы. Меня поразило то, что в 12 издании российской методички по КОВИДу лечение до сих пор рекомендуют осуществлять и Арбидолом! Голиковой же нужны деньги на прическу.

В заключении поступлю как консул Марк Порций Катон Старший, который, выступая в римском Сенате, завершал свои речи стандартной формулировкой: «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Я не консул и поэтому перефразирую: «Пoльза ношения масок во время КОВИД научно доказана.» В американской (в РФ-то не умеют) базе данных научных медицинских и биологических статей PubMed зарегистрировано уже 183,5 тысяч бесплатных научных статей по КОВИДу и 4,6 тысяч научных статей, где доказана эффективность ношения масок при КОВИДе, (вот примеры: doi.org/10.1038/s41467-020-17922-x; doi: 10.1016/j.envpol.2020.115099; doi: 10.1073/pnas.2014564118; doi: 10.2217/fmb-2020-0292; doi: 10.1073/pnas.2014564118), хотя она и не абсолютна. Кстати, все почему-то забывают, что вирус КОВИДа сам по себе не летает, он летает в каплях слизи, размеры которых уже сравнимы с размерами отверстий в даже самых плохих масках.