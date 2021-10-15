Неизвестные напали на офис "Мемориала" в центре Москвы

Инцидент произошел во время показа фильма польского кинорежиссера Агнешки Холланд «Гарет Джонс». Вместе с ними на показ картины попали журналисты НТВ.

«Мы сказали, что они не аккредитованы у нас, и их не пустили. Но они не ушли, а остались стоять у дверей, ждали, пока начнется наш показ. Мы их соответственно никуда не пускали внутрь <…> Мы видели, что они кого-то ждут и не уходят. В какой-то момент, когда уже 15 минут шел фильм, подошла группа человек 25 молодых людей в масках, не в медицинских, а довольно плотно закутанных. И они (журналисты НТВ) их явно ждали. Вместе с ними сначала попытались ворваться в одну дверь — у них не получилось. Тогда они побежали в следующую [дверь]», — рассказала член правления «Международного Мемориала» (внесен в список иноагентов) Ирина Щербакова.

По ее словам, один из провокаторов уже сидел в зале и успел открыть дверь для группы собравшихся людей. «Они со страшным криком „Фашисты“ и „Иностранные агенты“ ворвались в зал. Ворвались на сцену и со сцены кричали: „Фашисты, враги, убирайтесь, на пол, мордой в пол“», — рассказала она.

Самое интересное – правоохранители заняты сейчас не задержаниями провокаторов, а изъятием техники из офиса «Мемориала».

Я еще когда говорил: провокация – это не ругательство, это метод…

А.Б.