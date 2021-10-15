Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Неизвестные напали на офис "Мемориала" в центре Москвы

Опубликовано 15.10.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Неизвестные напали на офис "Мемориала" в центре Москвы

Инцидент произошел во время показа фильма польского кинорежиссера Агнешки Холланд «Гарет Джонс». Вместе с ними на показ картины попали журналисты НТВ.

«Мы сказали, что они не аккредитованы у нас, и их не пустили. Но они не ушли, а остались стоять у дверей, ждали, пока начнется наш показ. Мы их соответственно никуда не пускали внутрь <…> Мы видели, что они кого-то ждут и не уходят. В какой-то момент, когда уже 15 минут шел фильм, подошла группа человек 25 молодых людей в масках, не в медицинских, а довольно плотно закутанных. И они (журналисты НТВ) их явно ждали. Вместе с ними сначала попытались ворваться в одну дверь — у них не получилось. Тогда они побежали в следующую [дверь]», — рассказала член правления «Международного Мемориала» (внесен в список иноагентов) Ирина Щербакова.

По ее словам, один из провокаторов уже сидел в зале и успел открыть дверь для группы собравшихся людей. «Они со страшным криком „Фашисты“ и „Иностранные агенты“ ворвались в зал. Ворвались на сцену и со сцены кричали: „Фашисты, враги, убирайтесь, на пол, мордой в пол“», — рассказала она.

Самое интересное – правоохранители заняты сейчас не задержаниями провокаторов, а изъятием техники из офиса «Мемориала».

Я еще когда говорил: провокация – это не ругательство, это метод…

А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
фсб+ написал 15.10.2021 13:01
кгб зачищает старых дружков
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходо...
14.10.2021
Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как вернуть единство?
Левые партии, профсоюзы и рабочее движение - как в...
12.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинская сторона захватила в плен наблюдателя от ЛНР (0)
Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ (1)
Неизвестные напали на офис "Мемориала" в центре Москвы (1)
Вакцинация и летальность от КОВИДа (4)
Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам (0)
Кто толкает людей на добровольный уход из жизни: интернет или капитализм? (11)
"Единая Россия" заблокировала парламентское расследование пыток в колониях (8)
В Россию ввезут больше тысячи тонн урановых отходов (2)
В Кремле готовят отставку губернатора Рязанской области (1)
Мы не знаем, кто голосует (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Последнее китайское предупреждение
Дарья Митина Дарья Митина: "Королевская игра"
Дарья Митина Дарья Митина: Наклейте звёзды себе на жопу
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Трудная задача от evgeniirudnyi
Дарья Митина Дарья Митина: Проверку на вшивость прошли лишь некоторые
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss