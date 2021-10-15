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Московский листок

Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ

Опубликовано 15.10.2021 в разделе комментариев 1

терроризм фсб
Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал заявление в ФСБ на сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, сообщает Znak.com со ссылкой на информированный источник. Заявление было написано за неделю до думских выборов.

«Никитин сообщил в ФСБ, что Прилепин готовился совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства», — рассказал источник.

В заявлении губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил силовикам, что Прилепин якобы привез в регион 300 ополченцев с Донбасса и грозился захватить местную администрацию в случае, если СРЗП не получит на выборах депутатов Госдумы порядка 15% по спискам.

«По факту данного заявления была проведена проверка в УФСБ по Нижегородской области, далее об этом доложили в Москву [в Центральный аппарат ФСБ], где просто покрутили пальцем у виска», — рассказал источник. По его данным, заявление Никитина было оставлено без движения.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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василий полуэктов написал 15.10.2021 13:01
лучше б баб с Украины привез.
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