Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал заявление в ФСБ на сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина, сообщает Znak.com со ссылкой на информированный источник. Заявление было написано за неделю до думских выборов.

«Никитин сообщил в ФСБ, что Прилепин готовился совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства», — рассказал источник.

В заявлении губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил силовикам, что Прилепин якобы привез в регион 300 ополченцев с Донбасса и грозился захватить местную администрацию в случае, если СРЗП не получит на выборах депутатов Госдумы порядка 15% по спискам.

«По факту данного заявления была проведена проверка в УФСБ по Нижегородской области, далее об этом доложили в Москву [в Центральный аппарат ФСБ], где просто покрутили пальцем у виска», — рассказал источник. По его данным, заявление Никитина было оставлено без движения.