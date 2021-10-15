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Московский листок

Украинская сторона захватила в плен наблюдателя от ЛНР

Опубликовано 15.10.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев
Украинская сторона захватила в плен наблюдателя от ЛНР

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины в среду напала на безоружного офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), который обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда "Первомайск - Золотое", и захватила его в плен.

Служба безопасности Украины сообщила в четверг о предъявлении обвинения офицеру представительства ЛНР в СЦКК по статье о создании незаконных вооруженных формирований. В СБУ заявили, что задержанный якобы вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования.

К задержанному представителю СЦКК ЛНР Косяку Андрею Валентиновичу оперативниками СБУ применяются пытки и психотропные препараты с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний".

Представительство ЛНР в СЦКК полностью прекратило взаимодействие с украинской стороной до возвращения их сотрудника.

Украина не признает ЛНР, и считает всех военнослужащих республики – террористами, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но как с такой позиции договариваться?

Россия тоже не признает республики Донбасса, в силу чего и не заступается за «террористов». Хотя два видных «террориста» Бородай и Прилепин были избраны в Госдуму по спискам «Единой России» и СР.

Поэтому, несмотря на объявленный режим прекращения огня, сегодня в Коминтерново – вот так.

Это - то, что осталось от дома Любы Антоненко, сообщает финская журналистка Оксана Челышева. Люба жила в этом доме по улице Ахматовой. Вчера село обстреляли зажигательными снарядами. Дом Любы тушить не дали, продолжая обстрел. Она под обстрелом, несмотря на опасность, вывела из двора машину. Знаете, почему? Люба - социальный работник. Она ухаживает за стариками, ей машина нужна. Сегодня под обстрелом пенсию повезет…

А.Б.



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