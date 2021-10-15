В настоящий момент 15 октября 2021 г (15-00) судебный пристав (один экземпляр), охрана ДГИ (Департамент городского имущества) и полиция выселяют известную правозащитную организацию "Комитет за гражданские права" из помещения.
Никаких документов, подтверждающих законность своих действий, пристав не предъявляет.
Задолженность комитета за коммунальные услуги и аренду, действительно, есть. Большая часть людей, которым Комитет оказывает правовую помощь – малообеспеченные и неимущие граждане. Больших пожертвований от этой категории граждан ожидать не приходится.
Однако отметим, что решение о выселении было принято судом первой инстанции и не вступило в законную силу (подана и не рассмотрена апелляция), между комитетом и ДГи уже прошли переговоры об отсрочке оплаты.
Судя по всему, реальная причина атаки на Комитет – кое-кому не нравится существование места, в котором лица, не имеющие денег на хорошего адвоката, могут получить юридическую помощь.
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