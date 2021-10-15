У водителей начнут отбирать права за долги #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума #СоциалЗа #КПРФ 1 «Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в колониях 2 Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам 3 У водителей начнут отбирать права за долги свыше 10 тысяч рублей 4 Неизвестные напали на офис правозащитной организации «Мемориал»* в центре Москвы 5 Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ 6 В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, члена-корреспондента РАН Владимира Грачева 7 Всероссийская перепись населения началась во всех регионах России 8 62 миллиона комплектов вакцины 9 Украинская сторона захватила в плен наблюдателя от ЛНР



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