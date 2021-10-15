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Московский листок

У водителей начнут отбирать права за долги

Опубликовано 15.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф
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#Госдума #СоциалЗа #КПРФ
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2 Наш опрос показывает: новая Дума малоинтересна гражданам
3 У водителей начнут отбирать права за долги свыше 10 тысяч рублей
4 Неизвестные напали на офис правозащитной организации «Мемориал»* в центре Москвы
5 Нижегородский губернатор написал заявление на Прилепина в ФСБ
6 В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, члена-корреспондента РАН Владимира Грачева
7 Всероссийская перепись населения началась во всех регионах России
8 62 миллиона комплектов вакцины 9 Украинская сторона захватила в плен наблюдателя от ЛНР
 
 
 
 
 


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У водителей начнут отбирать права за долги
У водителей начнут отбирать права за долги
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