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Московский листок

Когда убьют - пиши заявление

Опубликовано 16.10.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

москва собянин мэр
Когда убьют - пиши заявление

И снова мы - жильцы домов 9 и 7 по Аминьевскому шоссе, съёмочная группа Рабочего компаса–ОКП, активисты РКРП обиваем все инстанции. И снова по той же причине – вконец потерявшие берега рейдеры (Пионер Финанс), пытающиеся лишить людей их честно заработанного (десятилетиями на стройках Москвы) жилья.

«В то время, когда жильцов в доме мало - эти ребята начинают ломать. Ломают всё там, где проживают люди. Мы вызываем полицию по нескольку раз в день. Приезжает наряд полиции с Очаково-Матвеевского, заходят в дом, ходят, улыбаются и уезжают. Какое-то время, пока полиция в доме, эти люди (непосредственные участники демонтажа дома) прячутся. Как только полиция уезжает - они начинают снова. И ещё подходят к жильцам, когда жильцы поодиночке, и говорят: Слышь, тебе конец!

Участковый приходит. Заходит к управляющему в кабинет, закрывается. Уходит довольный.

В префектуре было совещание с участием городской прокуратуры. Нам озвучили, что все строительные работы прекращаются до момента, пока у них («Пионер Финанса») не будет документа, разрешающего проводить эти работы. А они («Пионер Финанс») говорят - у нас денег много, мы заплатили всем.

Мы были по поводу их угроз в ОВД Очаково-Матвеевское, в ГУВД ЗАО и в Никулинской прокуратуре. Нам отвечали:

– «У тебя есть тяжкие телесные повреждения?

– Нет!

- Тебя убили?

– Нет!

- Вот когда всё это будет, тогда придёшь и напишешь заявление!» - говорят жильцы о ситуации в доме.

На этот раз мы на Петровке 38. Нас гоняют от дверей к дверям, в одном из помещений мы можем сдать заявление, но приём невозможен - ковид (о сознательности этого вируса и его пользе для конституционного порядка на территории РФ уже писалось неоднократно, нами в том числе).

Люди настаивают, в результате к ним выходят представители МВД, в том числе, начальник пятого управления участковых Дрозд Андрей Владимирович. Он общается, выслушивает, обещает принять меры.

Также представителя инициативной группы всё-таки записывают на приём к начальнику ГУ МВД России по г. Москве, генерал-лейтенанту полиции Баранову Олегу Анатольевичу. О времени приёма обещают сообщить. Мы снова очень ждём и очень надеемся.



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Всего комментариев к статье: 1
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Беспредел режима продолжается
FAS написал 16.10.2021 10:10
"Грабь, воруй, убивай снова. Триста тысяч выдворенных из страны мигрантов получили амнистию и могут вернуться в Россию" &#8212; уже несколько дней граждане обсуждают неофициальную информацию о миграционной амнистии для граждан Таджикистана и Узбекистана. Неофициальную &#8212; потому что никаких комментариев МВД и правительства в целом еще не было (это извечная беда &#8212; запоздалая реакция), и в этой ситуации страсти накаляются.-рамблер
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