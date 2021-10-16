Политика власти и мнимой оппозиции осталась неизменной

Прошли "выборы" костяк всех фракций в думе остался прежним. Никакого изменения во внутренней политики не будет. Как сокращали бюджет так и будут сокращать. За три последующих года сокращение бюджета на социальных сферах составит 640 миллиардов рублей. При этом профицит бюджета составит 1,3 триллиона рублей. Интересно узнать а на какие нужды будут расходоваться 640 миллиардов? Они будут лежать некоторое время мёртвым грузом. Но если кто то из олигархов прогорит, то для вас всегда готовы помочь.

Три партии, которые считают себя оппозицией к власти будут выступать в думе и в печати, что они не согласны с принятым бюджетом, а лидеры их будут спокойно получать по 560 тысяч рублей зарплаты. Тому подтверждение заседание Общероссийского штаба протестных действий под руководством всё того же заместителя председателя ЦК КПРФ В.Кашина. "Будут выявлять фальсификаторов, стоящих во главе избирательных комиссий на участках, где результаты голосования выглядят наиболее подозрительно". Поезд ушёл, билеты проданы и всё это выглядит не разумно. "Кроме того, коммунисты будут по - прежнему обращаться в суд с исками о фальсификации выборов". Результаты уже не изменить. Только народ может потребовать либо пересчёта, либо назначения новых выборов, но вам это не выгодно. Вас штат фракции КПРФ устраивает и особенно её руководство. Кашин пишет "коммунисты будут". Когда и с какими исками - с подозрительными. Так суд таких исков не примет. Нужны конкретные данные.

С приближением годовщины Ленинского комсомола коммунисты планируют провести концерт, встречи с ветеранами, школьниками, возложение цветов к памятникам связанным с историей комсомола. А как посмотреть на этот комсомол? Покажите. Концерт и цветы это главное орудие нынешних коммунистов. 7 ноября планируют встречу с избирателями. Интересно бы посмотреть на эту встречу. Сколько их будет и каков возраст. И где планируется встреча? Может на Красной площади? Вы боитесь и народ, и Красную площадь. Появился хозяин площади, который никакого отношения к ней не имеет. И коммунисты с этим согласны.

И где же здесь протестные действия? Даже намёка нет. Надо переименовать, народ над этим смеётся сквозь слёзы. Вы этой дурацкой писаниной злите народ и поэтому 47 миллионов не пошли на выборы, а это ваши избиратели. Они не верят партии власти и президенту, не верят коммунистам потому что не видят ваших действий, кроме заседаний, съездов, пленумов, пресс- конференций с болтовнёй не имеющей никакого отношения к действительности. Народ нищает, чиновники и депутаты жируют.

Жизнь пошла по накатанной колее партией власти. Президент не сходит с экранов. Даёт интервью журналисту "РИА Новости", главными проблемами России - подъём доходов граждан". Сколько раз из уст президента слышалась эта проблема? Далее президент уточнил, что существует целый набор социальных вопросов здравоохранения, образования, поддержка семей с детьми. Все эти вопросы, в том числе демография решать на серьёзной экономической базе. Значит раньше серьёзной экономической базы не было так как народ нищает уже десяток лет. И никто не только не понёс наказания, но и даже не было названо министерство и её не компетентный руководитель. Да, в правительстве произошли некоторые изменения, но политика Мишустина не изменилась. По его мнению надо уметь жить на 10 и менее тысяч рублей. Министр здравоохранения приглашает пенсионеров - врачей вернуться на работу. Не молодых, а пенсионеров. А знает ли министр сколько молодых врачей окончивших вузы ушли работать по другой специальности? Повысьте зарплату до уровня побеждённой Германии и врачи вернутся. Как можно повысить зарплату если бюджет здравоохранения на 2022 год сокращён на 117 миллиардов рублей. Мурашка в знак протеста должен покинуть должность. Нет он этого не сделает, на его зарплату и льготы денег хватит. Такая же экономическая база ожидает и другие социальные проекты. Зачем президент говорил о поднятии доходов граждан, он что не знает, что никакого поднятия не было и не будет. Но самое интересное в том, что его никто об этом не спрашивает. Зюганов, Миронов под пистолетом не спросят президента о провале всех его начинаний. Но почему Жириновский молчит? Он несколько раз с трибуны думы критиковал фракцию "Единой России" и критиковал для нынешней власти не допустимо, очень смело и по делу. Критиковал и Зюганов, но на его критику уже никто не обращает внимание. Всё дело в том, что материальное положение депутатов засаливает мозги и делает языки не поворотливыми.

Новая дума со старыми кадрами начала работу и Г.Зюганов уже выступил с трибуны с программой "Десять шагов к народовластию". В ней говорится об увеличении прожиточного минимума до 25 тысяч рублей, о национализации сырьевых производств . При этом он знает, что президент на это никогда не пойдёт и более того, на встрече подтвердил, что коммунистическая партия будет поддерживать все начинания президента. Такой здоровый мужик и врёт в наглую и постоянно. Кто нибудь может ему в глаза сказать об этом и на народ? Николай Николаевич, хоть вы выведите его к людям и спросите когда он перестанет врать? Образованные люди говорят о партии так: "Всё та же потерявшая берега в демагогии КПРФ".

15 - го рано утром послушал в записи передачу В.Соловьёва. Когда включил ящик говорил один участник в белой рубашке в расстёгнутом пиджаке с горделивой осанкой: "В мире остался один достойный президент - это Путин, он изменит мир". Вот только не сказал в какую сторону. Есть предположение, что Россия изменится в худшую сторону. Например, Ю.Пронько на телеканале говорит, что только до октября из страны выведено 54 миллиардов долларов и мы ещё живы, правда не все. За 8 месяцев в России умерло - 1,5 миллионов человек от эпидемии, а общая смертность составила - 2300 тысяч человек. Чудовищные цифры. Что же покажет перепись? Не думаю, что цифры будут реальные.

Президент в основном всегда говорит правильные слова, но никто в том числе и сам не контролирует выполнение. А ведь смертность населения наметилась в России до эпидемии. Некоторые эксперты говорят, что нас уже осталось не более 100 миллионов человек и при этом никто не хочет ничего менять. Тому свидетельствует 47 миллионов человек не пришедшие на выборы. На различных передачах политологи иногда говорят, что в России народ умный и в корне отличается от Западного, и особенно от народа США. Наоборот народ за 30 лет подурнел основательно и не только простой народ, но и те кто руководит страной - в Кремле, правительстве, в силовых структурах. Сколько было болтовни на уровне чиновников, политологов, что дума изменится, придут новые и молодые люди. Не пришли и всё осталось на прежней основе. Ждать нечего, надо находить другие способы замены власти.