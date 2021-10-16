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Московский листок

Тюременый бунт как ответ на импотенцию парламента

Опубликовано 16.10.2021 в разделе комментариев 0

фашизм тюрьма
Тюременый бунт как ответ на импотенцию парламента

Почти шестьсот заключенных устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Официальная причина инцидента пока неизвестна. По информации источника, арестанты разбили камеры наблюдения и внутренние двери в колонии. 

По словам супруги одного из арестантов, беспорядки начались из-за рукоприкладства со стороны сотрудников колонии: «Сами вынуждают заключенных на то, чтобы они поднимали бунт», — заявила женщина. 

Родственники других заключенных сообщили, что причиной волнений стало ужесточение режима в учреждении и запрет на общение с близкими. 

Сами осужденные подтвердили, что сотрудники избивали их резиновыми дубинками. Арестанты были вынуждены порезать вены, чтобы издевательства прекратились, однако медицинскую помощь им не оказали. 

***

А мне кажется. непосредственной причиной бунта стал отказ парламентского большинства от расследования пыток и изнасилований в тюрьмах.

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Люди теперь видят, что жаловаться больше некуда и защиты искать негде, все надежда только на самих себя. Видят, что пыточная система замыкается не на жалкого главврача тюремной больнички, куда привозят зеков на обработку, а гораздо-гораздо выше, и на эту высоту не забраться даже парламенту.

Я даже боюсь подумать, что будет, когда настанет время отвечать...

А.Б.



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