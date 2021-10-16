Нефтяной Казахстан не может обеспечить себя топливом

У нас в стране растет всё, кроме благосостояния рядовых граждан и их зарплат. В этот раз показали замечательный рост цены на дизельное топливо, а как следствие этого и цены на товары народного потребления. В особенности на продукты питания.

На некоторых АЗС, цены на солярку подошли почти до порога в 300 тенге за литр. Да и еще не каждый сможет купить это топливо для своего «железного коня», потому что не везде есть дизельное топливо, а на некоторых АЗС если и есть, то отпуск идет исключительно по талонам. В среднем рост цены на дизель составил 100 тенге.

Казалось бы, что такое 100 тенге? Но эта небольшая сумма в одном литре очень сильно влияет на цену большинства товаров народного потребления. Вот таким образом выросла цена на продукты питания. Если, к примеру, пару недель назад булка белого хлеба в Усть-Каменогорске стоила 100 тенге, то теперь во многих магазинах эта же булка уже продается по цене в 140 тенге. Для большинства граждан страны, обычный белый хлеб — это продукт номер один.

Если так сильно подорожал обычный хлеб, то остальные продукты питания не остаются в стороне и так же дорожают. А подорожание всего, вызвано дефицитом дизельного топлива. Мало того, что в запасниках топлива осталось мало, так еще на ремонт встал Павлодарский нефтеперерабатывающий завод.

И такая парадоксальная ситуация у нас в стране наблюдается регулярно. Есть своя нефть, качаем миллионами тонн, но мы не можем обеспечить свой внутренний рынок необходимым запасом топлива, приходится покупать горючее в России. При этом постоянно уходят на ремонт, то павлодарский завод, то шымкентский. Складывается ощущение, что чиновникам, которые курируют топливную отрасль, ни разу в голову не пришло или просто не интересно создание топливной независимости страны.

Мало ли что может произойти в мире. Просто представим, что России стало не хватать своего запаса ГСМ и они перестанут нам продавать нефть и готовое топливо. Всё, вся страна встанет, потому что нефти много, а переработать ее не можем, потому что логистика кривая. Свою нефть продаем за границу, а для выработки бензина и солярки покупаем российскую.

Теперь следует ожидать заявления чиновников о том, что они не допустят роста цен, что они будут контролировать их и народу не следует волноваться. Но одними обещаниями сыт не будешь. Никакие заверения чиновников не остановят роста цен, потому что законы экономики работают не по чьей-то указке.

А следовало лишь за эти тридцать построить несколько нефтеперерабатывающих заводов в разных регионах страны и основную массу нефти перерабатывать внутри страны, а на экспорт продавать уже готовые бензин и дизельное топливо с добавочной стоимостью. Уверен, что если бы так было, то нам бы не был страшен топливный дефицит, потому что его бы попросту не было и, следовательно, инфляция от цены на топливо была бы не столь существенная.

Но в Казахстане выстроена такая неолиберальная сырьевая вывозная модель капитализма в интересах транснациональных корпораций, которая не позволяет создать даже внутреннюю систему переработки нефти. Всё это только усиливает зависимость страны от развитых капиталистических центров и эксплуатацию местных трудящихся.