Это - такие же выборы, как я - Папа Римский

В начале упомяну про одно недавнее высказывание чуть ли не самого пропутинского пропагандиста, регулярно выступающего по телевидению и радио. Речь идёт о Сергее Михееве. 22-го сентября в передаче "Железная логика" по российскому радио "Вести ФМ" он поделился своим опытом участия в этих так называемых "парламентских выборах", прошедших 17-го -- 19-го сентября.

Видимо, всяких подобных пропагандистов, как и прочих привластных (или придворных, проще говоря) соискателей "думского мандата", оказалось уже столь много, что С.Михееву не хватило места среди кандидатов от основной путинской партии, т.е. от "Единой России". И он попытался стать "депутатом Государственной Думы" от 2-ой пропутинской партии, называющейся: "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Был он кандидатом от ростовского отделения этой партии. Однако -- безрезультатно. И даже несмотря на весь свой огромный опыт очевидного пропутинского, так сказать, лизоблюдства, он заявил по радио, что в Ростовской области на этих "выборах" проценты "Единой России", судя по известным ему цифрам, были завышены примерно в два с половиной раза (или даже несколько больше). Точнее, он сказал, что за несколько дней до этих "выборов" опросы общественного мнения показывали, что "Единая Россия" получит там на них около 20-ти процентов голосов избирателей, а в итоге, согласно "официальным результатам", она получила в Ростовской области примерно 52 процента...

Кстати, даже в этой вышеупомянутой -- формально как бы "оппозиционной" -- партии, от которой пытался стать депутатом С.Михеев, насчитали за 3 дня голосования многие тысячи сообщений о случаях фальсификации и прочих подобных беззакониях, включая явные вбросы фальшивых избирательных бюллетеней. Прилагаю цитату из публикации на сайте телеканала "Дождь" под названием "Неумное голосование: как прошли выборы в России":

"...В «Справедливой России» рассказали, что получили около 2000 сообщений о нарушениях по всей стране уже в первые часы голосования. Несмотря на тысячи таких сообщений, ЦИК по итогам трех дней голосования отчитался, что всего было зафиксировано 12 случаев вброса бюллетеней..."

Заодно прилагаю и ещё пару небольших отрывков из этой вышеназванной публикации телеканала "Дождь":

"...Еще один традиционно непрозрачный инструмент на выборах — надомное голосование. Движение «Голос»* зафиксировало порядка 500 нарушений, связанных с этой процедурой. Например, на участке в Смоленской области 70 человек из 90 сказали, что не просили приходить к ним с урной. На участке в Москве 54 участника надомного голосования проголосовали чуть менее чем за 3 часа. На каждого из них, таким образом ушло менее трех минут.

Среди самых резонансных нарушений можно отметить ситуацию в Балашихе, где партия «Яблоко» заметила на видеозаписях с участков женщину, которая проголосовала три раза. Еще на пяти участках в городе камеры отключили вовсе...";

"...В Москве член участковой избирательной комиссии №49 рассказала Дождю об угрозах председателя комиссии Вагифа Тарвердиева «грохнуть» ее из-за жалоб на нарушения на участке. В Химках на УИК №3152 и №3161 обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Сразу несколько вбросов было зафиксировано на участках в Кемеровской области. По итогам трех дней голосования на портал «Карты нарушений» движения «Голос»* пришло более 4300 сообщений о нарушениях..."

Добавлю, что по сравнению со всеми предыдущими общероссийскими так называемыми "выборами" путинских (а отчасти и ельцинских, увы) времён -- и "парламентскими", и "президентскими", -- методы тотальных фальсификаций, хотя и остались, по сути, примерно такими же, однако по форме они довольно заметно изменились. Например, раньше эти фальсификации были абсолютно очевидны уже хотя бы из того факта, что так называемая "явка избирателей" -- исходя из "официальных данных" -- практически всегда якобы увеличивалась в поздние вечерние часы, т.е. перед самым закрытием избирательных участков. Хотя, и по рассказам очень многих наблюдателей, да и просто исходя из здравого смысла, дело обстояло совсем наоборот, -- т.е. поздним вечером голосовало гораздо меньше людей, чем утром и днём. А вышеупомянутые "официальные данные" объяснялись тем, что поздним вечером в избирательные урны накидывали огромное количество фальшивых бюллетеней -- естественно, за властьимущих. Или даже не всегда накидывали, а часто просто приписывали их в фальшивых протоколах...

Теперь тактика российских властей довольно сильно изменилась, хотя, так сказать, стратегия -- т.е. фальсификация результатов голосования в сколь угодно огромнейших масштабах, необходимых властям для имитации их "легитимности", -- осталась точно такой же, как и в прошлые годы. Причём, общая картина этих так называемых "выборов" стала теперь, по сути, гораздо больше похожей даже не на обычные диктаторские государства, а на сугубо тоталитарные, вроде сталинского "СССР" (или, например, Северной Кореи).

Это проявилось и в более-менее "традиционном" принуждении зависимых от власти людей к "правильному" голосованию (в частности, от многих требовали фотографировать свой заполненный бюллетень перед опусканием его в "избирательную урну"), и, например, в огромных -- т.е. примерно сто-метровых, как минимум, -- очередях к избирательным участкам, куда путём разнообразных угроз (как признавались довольно многие люди, оказавшиеся в тех очередях) власти стали загонять народ, -- особенно, так называемых "бюджетников", а также подневольных солдат-срочников и прочих "силовиков", -- уже с утра 17-го сентября, т.е. в первый из трёх дней так называемых "выборов". Эти очереди в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и в ряде других городов, зафиксированные в Интернете на многочисленных фотографиях и видеороликах, были столь огромными, что чуть ли не абсолютно всем, увидевшим их, было совершенно очевидно, что практически никто никогда не стал бы добровольно стоять в них лишь ради скорейшего участия в процедуре голосования, -- даже если бы можно было предположить честность этой процедуры...

Кстати, среди важнейших нововведений этого голосования, вовсе не способствующих такому предположению, было и увеличение протяжённости данной процедуры с одного до трёх дней, -- чтобы, мол, народ не толпился и не заражался коронавирусом, -- а заодно и чтобы, при необходимости, по ночам между этими днями можно было бы слегка "отрегулировать" содержание избирательных урн... И, кроме того, ещё одним таким нововведением -- помимо, например, довольно нелепых манипуляций с зашифровыванием данных по "избирательным участкам" на официальном сайте "ЦИК", -- было так называемое "электронное голосование", пока задействованное (как бы в виде эксперимента) лишь кое-где, -- точнее, почти в десятке так называемых "субъектов Федерации", включая Москву.

Особенность этого "электронного голосования" заключается в том, что при нём можно просто писать абсолютно любые цифры процентов в пользу любых кандидатов или партий, а как-то проконтролировать или проверить правдивость этих цифр -- в принципе невозможно. Так что, получается гораздо удобнее для властей, поскольку нет необходимости тайно всовывать куда-то фальшивые бюллетени или "задним числом" переписывать так называемые "протоколы"... Вовсе не случайно этот вышеупомянутый "эксперимент" очень понравился российским правителям, включая Путина...

Между прочим, этот "эксперимент" с абсолютно неподконтрольным обществу "электронным голосованием" совершенно очевидным образом противоречит даже весьма сомнительному со многих точек зрения "российскому законодательству". В том числе -- и по той причине, что формально выборы в России вроде бы по-прежнему считаются тайными, т.е. как бы анонимными. А "электронное голосование", очевидно, не является анонимным. Это подтверждается и тем, что на нём была, так сказать, официальная возможность много раз на протяжении трёх дней "переголосовывать", т.е. изменять результат своего голосования. Разумеется, такое было бы технически невозможно, если бы каким-то образом это "электронное голосование" было бы по-настоящему тайным (т.е. анонимным).

И ещё добавлю, что многие российские чиновники пытаются публично доказывать, будто, мол, никакие фальсификации с этим "электронным голосованием" вообще невозможны, -- поскольку, мол, результаты "волеизъявления" каждого избирателя сохраняются по принципу так называемого "блокчейна" (используемого для функционирования "крипто-валют"), т.е. они, мол, попадают сразу на множество компьютеров (или "серверов"), после чего удалить или подменить их сразу на всех этих "носителях", мол, технически невозможно. Однако, судя по многим публикациям (например, в "Новой газете"), никаким настоящим "блокчейном" на этом так называемом "электронном голосовании", как говорится, "даже и не пахло", а его результаты сохранялись лишь на трёх или четырёх компьютерах, полностью подконтрольных российской "вертикали власти". Так что, при необходимости, подменить эти результаты в техническом смысле не составляло практически никакого труда...

Чтобы была ещё понятнее сущность этого так называемого "электронного голосования", прилагаю пару довольно коротких отрывков из интервью известного "яблочника" С.Митрохина газете "Собеседник" ("Сергей Митрохин о манипуляциях с электронным голосованием: Это приказ с самого верха") и из статьи в "Новой газете" со следующими названием и подзаголовком -- "Боты с правом решающего голоса. Член избиркома дистанционного электронного голосования Николай Колосов — о «потемкинской деревне» для наблюдателей":

"...– Сергей Сергеевич, что означают все эти кульбиты с итоговыми цифрами по вашей кандидатуре?

– Что это было? Это было фальсификацией выборов, и главный способ фальсификации на этот раз был осуществлён посредством электронного голосования по Москве. У меня по итогам обычного голосования на избирательных участках был отрыв от моего конкурента Леонова от партии власти около 10 000 голосов, а когда опубликовали результаты электронного голосования, он меня уже опережал на те же десять тысяч голосов, – рассмеялся Митрохин.

– То есть с цифрами особо как-то не парились?

– Нет, вообще-то парились. Потому что опубликовано это было через 13 часов после окончания голосования. Хотя должно было быть опубликовано – это же электронное голосование! – мгновенно, через секунду после того, как выборы официально окончились, то есть сразу после восьми часов. Но что-то пошло не так, и парились с опубликованием целых 13 часов – не знаю, по какому конкретно поводу, но видимо реальные цифры электронного голосования не устроили, и их просто меняли. А проверить-то кто сможет? Никто. Нет такой процедуры...";

"...прибежал человек с фамилией Бороденков на бейдже. Впоследствии в интервью Костырко назовет его «обычным техническим специалистом, дежурным». Это неправда. Бороденков имеет в истории с московским ДЭГ статус «менеджер проекта». И Бороденков заявил: «Это требование безопасности, закончился сертификат».

Мы спросили: «Что за требование безопасности?» Бороденков ответил, что сотрудники ФСБ «их обязали» включить сертификат, чтобы никто не мог увидеть ничего после 20.00.

Это же до этого утверждал и Давыдов, только не упомянул аббревиатуру. Сухоруков возмутился: «Что за фигня? ФСБ же выборы не организует». Было видно, что Бороденков сильно нервничает..."

Для полноты общей картины этих так называемых "выборов" добавлю несколько слов и про сугубо научное исследование известного российского учёного Сергея Шпилькина, -- кстати, очень осторожного в своих оценках. Судя по публикации в "Новой газете" ( https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/shpilkin-edinaia-rossiia-poluchila-14-mln-anomalnykh-golosov-bez-falsifikatsii-partiia-vlasti-nabiraet-31-33-news ), ему удалось получить "официальные данные" по 96 840 участкам (107,9 миллионов избирателей из 109,2 миллионов). Он составил графики по "явке избирателей" на тысячах конкретных "избирательных участков" по всей России, и у него -- как, кстати, и в прошлые годы при изучении подобных "выборов" -- получилось, что проценты "проголосовавших" за "Единую Россию" были гораздо больше именно на тех участках, где эта вышеупомянутая "явка" была неправдоподобно большой. То есть, чем ближе на каких-то участках эта "явка" к ста процентам, -- тем более высокий процент (нередко тоже почти 100%) якобы проголосовал там за "Единую Россию".

Очевидно, что ничем, кроме массовых фальсификаций (т.е. "голосования", так сказать, "мёртвых душ"), такое объяснить практически невозможно... Судя по очень осторожным оценкам Сергея Шпилькина, результаты "Единой России", -- кстати, уже изначально завышенные, ввиду явного вышеупомянутого давления властей на так называемых бюджетников, солдат-срочников и "силовиков", из которых выстраивали демонстративные очереди к "избирательным участкам", -- были дополнительно завышены чуть ли не в два раза (во всяком случае -- значительно больше, чем в полтора).

В конце прилагаю ссылки на некоторые, -- как правило, более подробные, чем мой данный текст, -- публикации об этих так называемых "парламентских выборах":

https://tvrain.ru/teleshow/notes/neumnoe_golosovanie_kak_proshli_vybory_v_rossii-538157/ ("Неумное голосование: как прошли выборы в России"); https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/mazhoritarnaia-sistema-vyborov ("Майоритарная система выборов. Программист Илья Сухоруков наблюдал за электронным голосованием. Он рассказал Юлии Латыниной о подделках блокчейна, вахтерах, майорах и сертификатах ФСБ"); https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/19/na-izbitogo-v-peterburge-kandidata-ot-iabloka-nikitu-sorokina-sostavili-protokol-o-nepovinovenii-sotrudnikam-politsii-news ("На избитого в Петербурге кандидата от «Яблока» Никиту Сорокина составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции"); https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/21/shpilkin-edinaia-rossiia-poluchila-14-mln-anomalnykh-golosov-bez-falsifikatsii-partiia-vlasti-nabiraet-31-33-news ("Шпилькин: «Единая Россия» получила 14 млн «аномальных» голосов. Без фальсификаций «партия власти» набирает 31-33%"); https://sobesednik.ru/politika/20210920-sergei-mitroxin-o-manipulyaciyax-s-elektro ("Сергей Митрохин о манипуляциях с электронным голосованием: Это приказ с самого верха. "Путин показал, кто в доме хозяин", – объяснил Sobesednik.ru причину проигрыша один из знаковых членов "Яблока""); https://www.svoboda.org/a/chernyy-yaschik-dlya-oppozitsii-kak-mogli-vbrasyvatj-elektronnye-byulleteni/31474778.html ("Черный ящик для оппозиции. Как могли вбрасывать электронные бюллетени. Независимые наблюдатели за дистанционным электронным голосованием в Москве утверждают, что им удалось раскрыть схему фальсификации результатов выборов, оставившую без думских мандатов всех кандидатов "умного голосования""); https://www.svoboda.org/a/rossiyanka-v-izraile-vnovj-smogla-progolosovatj-dvazhdy/31467758.html ("Россиянка в Израиле вновь смогла проголосовать дважды"); https://ok.ru/profile/586589592333/statuses/153779574508301 ("Итоги выборов. Результаты перевернули при помощи Электронного Голосования"); https://www.svoboda.org/a/kandidaty-v-gosdumu-sozdali-komitet-za-otmenu-elektronnogo-golosovaniya/31474666.html ("Кандидаты в Госдуму создали комитет за отмену электронного голосования"); https://nsn.fm/policy/protestuuschie-protiv-itogov-vyborov-vyshli-na-pushkinskuu-ploschad-v-moskve ("Несогласные с итогами выборов вышли на Пушкинскую площадь в Москве"); https://www.svoboda.org/a/krayne-tupo-i-neuklyuzhe-itogi-vyborov-glazami-proigravshih-kandidatov/31474433.html ("Крайне тупо и неуклюже": итоги выборов глазами проигравших кандидатов"); https://ok.ru/video/3315411063053 ("Вбросы в электронном голосовании, обман Единой России, 1,5 триллиона для чиновников"); https://www.svoboda.org/a/meduza-partiya-novye-lyudi-byla-sozdana-pri-uchastii-druga-putina/31476714.html (""Медуза": партия "Новые люди" была создана при участии друга Путина"); https://www.svoboda.org/a/shpiljkin-bez-faljsifikatsiy-edinaya-rossiya-poluchila-by-33/31470921.html ("Шпилькин: без фальсификаций "Единая Россия" получила бы около 33%"); https://www.znak.com/2021-09-22/na_urale_chlena_izbirkoma_nashedshego_mertvye_dushi_privlekayut_za_otsutstvie_maski ("На выборах выступила полиция. На Урале члена избиркома, нашедшего «мертвые души», привлекают за отсутствие маски"); https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/11/250-protsentov-iavki ("250 процентов явки. Как Ирина Яровая и прочие кандидаты от «Единой России» побеждали на выборах в Камчатском крае"); https://novayagazeta.ru/articles/2021/09/27/boty-s-pravom-reshaiushchego-golosa ("Боты с правом решающего голоса. Член избиркома дистанционного электронного голосования Николай Колосов — о «потемкинской деревне» для наблюдателей")...

И в самом конце -- в качестве довольно яркой, на мой взгляд, иллюстрации к всему вышесказанному -- прилагаю небольшой отрывок из статьи в "Новой газете" под следующим названием -- "250 процентов явки. Как Ирина Яровая и прочие кандидаты от «Единой России» побеждали на выборах в Камчатском крае":

"...Экипаж АПЛ «Кузбасс» составляет 73 человека. Однако, по информации камчатского избиркома, проголосовали на «Кузбассе» 178 моряков. Экипаж «Томска» — 107 человек, а проголосовавших было 242. На подлодке четвертого поколения «Александр Невский» тоже служат 107 матросов и офицеров, а избирателей оказалось 254 (вот вам и явка под 250%). Нечто похожее произошло на «Владимире Мономахе». Этих сотен голосов в небольшом Вилючинске и хватило для победы кандидату от «Единой России»..."