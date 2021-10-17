Своя власть

Один знакомый указал на так называемый путинский тупик. С одной стороны, говорит, единороссы подняли тоталитаризм до таких «высот», что эволюционные изменения невозможны. Но с другой стороны и, если ломать всю систему, чревато анархией. Поэтому многие россияне и реагируют боязливо на оппозиционные призывы. Вроде бы тупик.

Но при всем уважении, жизнь не остановить. Это невозможно принципиально. Во-первых, путинский застой, как и любой другой, прошел свой путь. Рефлексировать уже поздно, а пора действовать. А во-вторых, анархия и революция абсолютно разные вещи. Перемены могут быть гораздо цивилизованнее, и о чем подробнее ниже.

***

Точка зенита в виде предыдущей и почти поголовной единороссовской думы пройдена, и все покатится под гору. Процессы разложения неизбежны. Но специфика ситуации еще и в том, что и буржуазная демократия выдохлась. Нынешняя дума с «умным голосованием», в частности – это все, на что хватило сил. Те же сторонники Навального еще хорохорятся, еще получают премии, еще думают, что сделают лучше – ан нет, они так и не поняли, что от них откупились. Никто не будет трогать офшорные миллиарды; а на остальное Кремлю наплевать.

Но тогда автор этих строк противоречит вроде бы сам себе. С какой стати режим будет сатанеть и впадать в маразм, если навальнисты выдохлись. Но все просто: настало время не внесистемных либералов, а внесистемных социалистов. То есть, проблема не в том, что левый актив отсутствует. Наоборот, он многочисленнее. А проблема в том, что он долго запрягает. Но вот теперь-то сорокалетние и пятидесятилетние рабочие и бюджетники и проснутся. Сама жизнь заставляет в виде затяжного кризиса. Да и вообще, еще Толстой заметил, что честных людей больше, но они плохо организованы. Вот насчет организации и стоит поговорить.

А именно, советские демократические процессы могут идти НАРАВНЕ с профсоюзным и партийным строительством. Парадоксально для некоторых начетчиков, но факт. Более того, никакой другой выход уже невозможен.

Пока мозг многих левых активистов отштампован прошлым опытом. К примеру, Ленин создал авторитетную партию; партия создала массовое движение трудящихся; и движение создало советское государство. Вроде бы ясно и понятно, и надо повторить. Но истина конкретна. Условия нынешней России не точная копия ленинской. Поэтому революционные процессы могут быть диалектически противоположными. Сначала широчайшая демократия в виде советского строительства, – а в течение и в поддержку этого процесса, - и авторитетная социалистическая партия.

Или, другими словами, тоталитаризм-то тоталитаризм на дворе, но не идентичный. Царский тоталитаризм держался, разумеется, за счет идеологической обработки, но этак процентов на пятьдесят; и говоря несколько образно, но зато коротко и верно. А остальные пятьдесят состояли из грубого насилия в виде феодального офицерства и иже с ними. Ситуация ныне другая. Даже офицерский состав наполнен членами трудовых семей, а что уж говорить о рядовых. Ну, наберется тысяча-вторая совсем уж коррумпированных генералов и офицеров, которым пути назад нет. А остальные получают не больше профессионального рабочего! Те же пятьдесят-шестьдесят тысяч рублей в месяц, особенно в провинции; а в армии и росгвардии и того меньше. Поэтому, появись ясная и четкая альтернатива, поддержанная всей семьей среднего силовика; то и оный пошлет компрадорскую олигархию зеленым лесом. Но тогда нынешний режим держится во многом за счет оболванивания народа, и этак семьдесят на тридцать.

Кстати, и заодно, пора разобраться то ли с глубочайшей инфантильностью, то ли с гнуснейшей провокацией насчет «всеобщего вооружения народа», и понимаемого в виде АК-47 в каждой квартире. Слова марксистских классиков в этом отношении берутся настолько не к месту и не ко времени, что даже не грех послать матом. Это полнейший абсурд, что банды юнцов с автоматами могут сделать революцию. Если силовики не распропагандированы, они перестреляют хоть какую банду с воздуха ли, артиллерией, танками; и все это настолько бессмысленно, что даже указывать на такое дерьмо тошно. Кретин со склонностью к провокации – это отстой.

А вот современная и массовая армия с демократическим командным составом и со всеобщим и постоянным призывом, И ПЕРЕКОВАННАЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ – это и есть всеобщее вооружение народа! Это одно и то же. Раньше была рекрутская система и кастовое офицерство – сейчас об этом и духу нет. То есть, если миллион-другой отцов и глав семей позвонит сыну-внуку-офицеру-сержанту-рядовому, и скажет, что надо поддержать такую-то прогрессивную оппозицию, а продажных и тупых единороссов пора послать лесом – вот вам и революционный результат фактически народного вооружения.

Поэтому, и возвращаясь к нашим баранам, значение идеологического момента выросло кратно. Но тогда и стоит говорить о прогрессивной оппозиции и демократических организациях с соответствующими программами и возможным законодательством. Но это и называется параллельным Верховным Советом! О чем и речь.

Но тогда еще одно сравнение в развитие темы. Организационные и информационные мощности при царизме наподобие телеграфа и типографий были под жестким контролем. Конечно, большевики создавали подпольные типографии, мучились с доставкой газет в условиях конспирации и арестов, но и результат был соответствующим. А сейчас интернет чуть ли ни у каждого! Поэтому здесь Родос – здесь и прыгай. Хочешь организационное взаимодействие и информационный обмен вплоть до масштабного и правительственного уровня – делай!

Пожалуйста, можешь организовать хоть подготовку к выборам, хоть обсудить программы кандидатов, хоть провести саму депутатскую сессию посредством скайпа-зума, а уж заседания отраслевых комитетов и подавно. К примеру, вот все были озабочены выборами в федеральную думу. И автор принял участие в «умном голосовании», чтобы буржуазные демократы выработали свой исторический ресурс, и народ понял их ограниченность. А дальше совсем другая история. В частности, если посмотреть на те же выборы - а зачем вся эта морока с игрой в одни ворота?!... Хочешь выборы без фальсификаций – делай! Пожалуйста, предлагай альтернативный Верховный Совет с такими-то правилами, – к примеру, никакой трехдневки, а только один день, никакого электронного голосования, а только ручной подсчет, никаких партийных списков с паровозами, а только одномандатные округа, - короче, как сама оппозиция решит, так и будет. Делай что хочешь посредством интернета, вот и вся недолга.

Еще раз, и в чем базовая суть вопроса. Народ и массовые силовики поддерживают нынешнюю думу с правительством и с соответствующим исполнением только потому – ТОЛЬКО ПОТОМУ – что не видят идеологической и законодательной альтернативы. А сами депутаты с генералами не смогут остановить даже тысячу протестантов; скорее, наоборот, вторые набьют морду первым. А теперь представьте, что, не слушая никого; не спрашивая разрешения ни у кого; проводятся абсолютно самодеятельные выборы в Верховный Совет с соответствующими кандидатами, дебатами и программами; и даже для начала, среди левого актива. А затем, когда начало положено, и среди всех желающих. Но тогда вот вам и широко известная, и народом одобренная идеологическая и законодательная альтернатива. И тогда вопрос о подчинении единороссовскому правительству повисает в воздухе.

Ха-ха-ха, может продолжать наводить тень на плетень иной тролль, да кто ж будет слушаться ваш «самопальный» Совет. Но смеется тот, кто смеется последним. Если иной рабочий прочитает о предлагаемом и жизненно важном проекте закона один раз, - например, об абсолютно реальном повышении МРОТ, - прочитает о мерах по укреплению рубля и ослаблению инфляции другой раз; погодите-погодите, скажет он, это уже серьезно. И абсолютно начхать, признан или не признан Совет буржуазным министерством юстиции. Да плевать на все эти бирки. Главное – ДОВЕРИЕ НАРОДА с соответствующим желанием поддержать и исполнять. И все, дело сделано! Сила на другой стороне.

К примеру, силовик Ваня знает посредством координирующей деятельности Совета, что силовик Федя и думает также, и готов действовать также. А также силовик Серега, Дима, Саня, Олег, Игорь, Вова и далее. Да и действительно, почему бы не конфисковать всех этих обожравшихся олигархов, и сделать достойный оклад и себе, и людям. И вот Совет дает сигнал тысячам сагитированных и сорганизованных силовиков, – да, блин, хотя бы посылает сэмээску с кодовой фразой «Утро начинается с востока», - и единороссам карачун! Что, пузатые генералы побегут на чердаки к пулеметам?!.. Да не смешите людей! Вся эта мразь наложит в штаны, и ринется в аэропорты для дера. И вот что животворящее доверие народа делает.

Следовательно, кризис – имеется; недовольный народ – имеется; массовые и трудовые силовики – имеются; интернет – имеется; и осталось объединить все эти возможности идеей параллельного Верховного Совета. Так, пожалуйста. Читайте и делайте.

***

Отсюда вывод и организационно, и идеологически. Пора создавать свою власть в виде самодеятельного Верховного Совета. И это отнюдь не так трудно, как некоторым кажется. Даже наоборот: такая организованность настолько назрела и перезрела, что само пойдет.

Но тогда еще и еще раз о современных условиях. Во-первых, советско-демократические и профсоюзно-партийные процессы могут идти взаимно, и переплетаясь в условиях развитых производительных сил. Во-вторых, общественные условия развились настолько в виде того же интернета, что фактически можно создавать СВОЮ ВЛАСТЬ! Да, она перетянет одеяло на себя не сразу, но неизбежно. И особенно предлагая советскую федерацию равных республик с выборами вплоть до трудовых коллективов; и автор писал об этом столько раз, что все же о предлагаемых методах.

Но ведь уже существует та же фракция КПРФ аж в федеральной думе, и с соответствующими предложениями по законодательству. Вопрос, в чем разница. А разница именно в СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ, и с вытекающим ДОВЕРИЕМ народа.

Хочешь отозвать советского депутата – вот тебе императивный мандат. Никаких дополнительных условий не надо, а только большинство голосов. Вот тебе право чрезвычайного съезда с инициативой одной трети депутатов, и большинство неосвобожденных депутатов может сменить меньшинство на штате за одну сессию. И никакие отговорки «разделения властей» не действительны, коль Верховный Совет - начало начал, и безо всяких сомнительных президентов. Ну и, каждый россиянин посмотрит на такую деятельность, подивится сперва, удивится такой «наглости», а затем задастся вопросом волей-неволей: а что, может и сработать. Почему и нет. Если поддержать такое начинание, и в пику недееспособной и продажной думе, что ж в этом плохого. Но отсюда возникнет самое главное – народное доверие с поддержкой и исполнением – а там и до смены единороссовского режима недалеко.

Итого. Все течет и изменяется. Другие времена, другие нравы. Только партийная и зачастую конспиративная организация была возможна в царские времена. Сейчас не так. Сейчас организационные и легальные оппозиционные возможности в виде того же интернета и некоторых уже необратимых буржуазных процедур имеются. Они могут профанироваться, но не могут отменяться, и что дает хоть малейший маневр. Поэтому чем шире и организованнее действовать, и вплоть до очагов своей власти, тем лучше. А с учетом нарастания кризиса и повального недоверия к единороссам тем более.

Следовательно, нынешний режим существует не по своей внутренней мощи, а только по причине боязни анархии. Народ плюнул фактически и на продажную думу, и на импотентного президента; и боится только возвращение к девяностым и в таком духе. Но если показать принципиальную разницу между анархией и революцией методом параллельного Верховного Совета, то ситуация резко изменится. Выходит, перемены могут быть цивилизованнее и организованнее. А раз так, почему бы не попробовать.

Да и время поджимает. Затягивать с прогрессом уже опасно, и большинство россиян начинает осознавать такой расклад. Вот начали бы перестройку и умнее, и раньше – можно было бы перейти от «военного коммунизма» к реальному социализму безо всякого капитализма. Поэтому скакать на граблях нежелательно, и стоит начинать уже сейчас. Уже многие и многие трудящиеся чуют окончание застоя и приближение такой развилки; но тогда с идеей смелого и самостоятельного Верховного Совета на ловца и зверь бежит.

А уж какие партии, профсоюзы, кружки и движения будут работать в этом направлении, авторитетные или не очень – разберемся по ходу дела. Ревновать и саботировать в этом смысле – или провокация, или идиотизм. Какая партия самая коммунистическая, об этом можно спорить еще сто лет. Вот стремление к своей власти и покажет, кто чего стоит.