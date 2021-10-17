Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Мангистауской области забастовали рабочие двух компаний

Опубликовано 17.10.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

В пятницу 15 октября забастовали рабочие «Интергаз Центральная Азия» в Мангистауской области, которые обратились к руководству Казахстана с требованием улучшений условий труда и пересмотра системы оплаты труда. В этот же день выступили с аналогичным заявлением рабочие компании «Buzachi Operating Ltd» на месторождении Бузачи, потребовав повышения зарплаты.

Рабочие «Buzachi Operating Ltd» в этот раз записали видеообращение на русском языке, чтобы как можно больше людей в стране и за рубежом узнало о бедственном положении нефтяников Мангистауской области. По их словам, мизерные зарплаты полностью обесценились из-за роста цен на продукты питания и на коммунальные услуги.

«Из-за инфляционных скачков все вокруг стремительно дорожает, наша заработная плата каждый день обесценивается, теряет покупательную способность. Многим из нас на межвахтовом отдыхе приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплачивать кредиты. На сегодняшний день цена на нефть превысила отметку 82 доллара США за баррель. А это значит, что доходы компании, по сравнению с предыдущими годами, значительно увеличились. В связи с этим мы обратились к руководству о пересмотре заработной платы в сторону увеличения и возврате стимулирующих выплат, отмененных еще в 2015 году в связи с падением цены на нефть. Однако все наши предпринятые меры оказались безрезультатными», — отметили рабочие в своём заявлении.

Впрочем, забастовки на «Buzachi Operating Ltd» происходят не в первой. Там в сентябре и ноябре 2019-го года происходили забастовки с требованием уравнения заработной платы казахстанских и китайских рабочих той же специальности и разряда. Тогда перед генеральным директором филиала компании «Buzachi Operating Ltd» Лю Шаою было выставлено условие выполнения принципа «равная оплата за равный труд».

Данная забастовка тогда стала спусковым крючком к аналогичным забастовкам в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской и Алматинской областях. Вполне возможно, что ситуация может повториться так как это уже нефтяники, работающие в иностранной компании, которая будет скоро обновлять контракт по недропользованию с правительством Казахстана. Поэтому нынешнее видеообращение и адресовано президенту республики.

Несмотря на то, что властям и работодателям посулами, уступками и угрозами массовых увольнений, а также судом о признании забастовки незаконной, удалось погасить повторное выступление рабочих сервисного предприятия ТОО «Кезби» в Жанаозене, как видим распространение стачек остановить они уже не способны.

И существенное отличие состоит в том, что теперь вышли на акцию протеста уже непосредственно добывающего предприятия. В то же время не прекращаются и волнения рабочих сервисных компаний, как например, забастовка на предприятии «Интергаз Центральная Азия». В этой ситуации важно не допустить массовых увольнений и использования судов в качестве инструментов преследования и репрессий.

Как известно в результате сентябрьских судов о признании забастовок незаконными уже было уволено на различных предприятиях в Мангистауской области несколько десятков активистов. Кстати, одним из требований повторной забастовки в ТОО «Кезби» было восстановление на своих местах уволенных товарищей. Мы должны сейчас начать новую информационную кампанию с целью оповещения международных профсоюзных центров, а также предотвращения перерастания мер давления на бастующих в открытые репрессии.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Мангистауской области забастовали рабочие двух компаний
В Мангистауской области забастовали рабочие двух к...
17.10.2021
Полный Делягин No12
Полный Делягин No12
16.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Мангистауской области забастовали рабочие двух компаний (0)
Своя власть (0)
Полный Делягин No12 (2)
Нефтяной Казахстан не может обеспечить себя топливом (1)
"Лебединое озеро" как аккомпанемент к историческим трагедиям (1)
Борис Кагарлицкий об аресте, партии и смутном будущем (1)
Когда убьют - пиши заявление (3)
Тюременый бунт как ответ на импотенцию парламента (14)
Политика власти и мнимой оппозиции осталась неизменной (6)
Вперёд, к эпохе берсеркеров? (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Официально
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Два, четыре или все? Сколько островов у России требует Япония?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов назвал визит Нуланд в Москву сверкой часов
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Зеленский исчерпал лимит доверия: эксперт о реакции на статью Медведева
Дарья Митина Дарья Митина: Про Росбалт
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss