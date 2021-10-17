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Московский листок

Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки

Опубликовано 17.10.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что эксперты выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость вакцинации от коронавируса. Принцип «мы сказали, а вы делайте», по его мнению, не работает. Из-за этого в России такая низкая доля привитых — около 45% населения.

Возможно, стоило думать не о стратегии оболванивания, как-будто вакцинация - это такая избирательная компания, а просто говорить людям правду?

15 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот: "Могу сказать только про "Спутник V"<…> более 62 миллионов  официально выпущено в гражданский оборот".

А теперь возьмем 62 миллиона комплектов вакцины и разделим их на 145 миллионов, то есть число жителей России, а потом умножим на 100 - получим без малого 43 процента!

Арифметика - наука точная, вот выпустили вакцины в рассчете на 43 процента населения, столько привитых и получили. Или у нас где-то валяются нереализованные запасы "Спутника V"?

А все разговоры о недостатках пропаганды, о ковиддиссидентуре и прочем - это все в рамках погрешности. Кто не хочет, не прививается, а тем кто хочет - не всегда хватает. И если так, то хоть обпропагандируйся.

Вот в Германии все, кто хотел, привились. Эпидситуация спокойная, смертей мало, считай по-нашему, так вообще нет.

Вчера звонил дочери в Саксонию, у них в городской больнице - ни одного пациента с ковидом в реанимации. Ни одного! А у нас - вчера впервые число умерших от ковида превысило тысячу!

И это не пропаганда виновата, а промышленность. Развал фармацевтической промышленности обходится нашей стране в тысячу жизней в сутки!

И об этом знали, давно знали. Но почему-то предпочитали не говорить. Зато очень гордились, что мы первые изобрели вакцину.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййййй написал 17.10.2021 02:09
> низкая доля привитых - около 45% населения
____
45% -- это пресловутый "коллективный иммунитет", а вакцинировано менее 35% (и минус купленные сертификаты). Притом на вакцинацию загнали-то преимущественно работающих, т.е. в основном людей среднего возраста, а дохнут преимущественно люди старших возрастов, среди которых процент вакцинированных, скорее всего, сильно ниже этих общих 35%.
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В саксонию надо свалить.
Там хорошо, написал 17.10.2021 01:59
Там нет путинских архаровцев русофобный.
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