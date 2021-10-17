Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что эксперты выбрали неправильную стратегию общения с населением, не объяснили аргументированно необходимость вакцинации от коронавируса. Принцип «мы сказали, а вы делайте», по его мнению, не работает. Из-за этого в России такая низкая доля привитых — около 45% населения.

Возможно, стоило думать не о стратегии оболванивания, как-будто вакцинация - это такая избирательная компания, а просто говорить людям правду?

15 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости об объемах вакцины "Спутник V", выпущенной в гражданский оборот: "Могу сказать только про "Спутник V"<…> более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот".

А теперь возьмем 62 миллиона комплектов вакцины и разделим их на 145 миллионов, то есть число жителей России, а потом умножим на 100 - получим без малого 43 процента!

Арифметика - наука точная, вот выпустили вакцины в рассчете на 43 процента населения, столько привитых и получили. Или у нас где-то валяются нереализованные запасы "Спутника V"?

А все разговоры о недостатках пропаганды, о ковиддиссидентуре и прочем - это все в рамках погрешности. Кто не хочет, не прививается, а тем кто хочет - не всегда хватает. И если так, то хоть обпропагандируйся.

Вот в Германии все, кто хотел, привились. Эпидситуация спокойная, смертей мало, считай по-нашему, так вообще нет.

Вчера звонил дочери в Саксонию, у них в городской больнице - ни одного пациента с ковидом в реанимации. Ни одного! А у нас - вчера впервые число умерших от ковида превысило тысячу!

И это не пропаганда виновата, а промышленность. Развал фармацевтической промышленности обходится нашей стране в тысячу жизней в сутки!

И об этом знали, давно знали. Но почему-то предпочитали не говорить. Зато очень гордились, что мы первые изобрели вакцину.

А.Б.