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Московский листок

Назван будущий президент РФ

Опубликовано 17.10.2021 в разделе комментариев 3

путин фсб выборы кремль
Назван будущий президент РФ

Политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.

Своё мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы», внимание к которому недавно привлек Путин – мол, живут на деньги «Газпрома», но режут правду-матку.

Патрушева-старшего и правда называют теневым правителем России.

А карьера Патрушева-младшего действительно как у наследного принца. В 1999 году окончил Государственный университет управления, 21 года от роду. В 2002—2004 годах прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». В 2006 году окончил Академию ФСБ.

За время учебы в Дипакадемии защитил кандидатскую диссертацию по экономике, через 2 года после окончания Академии ФСБ – защитил докторскую.

Учился без отрыва от производства - в 1999—2002 годах работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, в 2004 году поступил на работу в Банк ВТБ, через 3 года занял должность старшего вице-президента Банка. В 2010—2018 годах — председатель правления, член наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». С 2016 года по 2021 год — член совета директоров ПАО «Газпром».

18 мая 2018 года назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации. То есть через 12 лет после окончания Академии ФСБ – министр сельского хозяйства.

Кавалер Почётной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ — за многолетний добросовестный труд в системе АПК.

Что ж, пора и в президенты. Хотя надо еще поработать мэром Петербурга, директором ФСБ, руководителем правительства РФ и главой Администрации президента. За 3 года можно уложиться.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Длолдолд написал 17.10.2021 12:35
ну-ну, - не надо наговаривать лишнего на одну из иконок интер-фейса
(эвона, г-н Баранов - тож не не чужд оному интеру, - доча соврать не даст, хоть и не министр саксонский)
"авторитетность" вована не в его "царских возможностях", а в боязни его хозяев "менять хорошее на лучшее"
соотв., коллективный Вован надувает щеки только до часа Х, - со всеми ихними детками-внучиками и ксюшамисобчаг обоего пола
...
А ужж афторитет стасика нашего белкоффского - эт у егойной "Валентины Великой" смотри, в лазерной глобе, бл.
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(без названия)
стоик7916 написал 17.10.2021 12:28
как жиды прикажут, так режим и будет выполнять - это аксиома с 1917 ?
при каждом придурке типа Сталина свой Каганович, Суслов, Яковлев, Чубайс...?
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России - капец!
Новости апокалипсиса написал 17.10.2021 12:07
Папочка взрывал дома с жителями, торговал наркотиками, людьми, занимался террористической деятельностью и крутил множество др. темных схем. Сынок просто травит таллием. Чекисты-потрошители на марше!
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