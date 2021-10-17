Назван будущий президент РФ

Политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.

Своё мнение он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы», внимание к которому недавно привлек Путин – мол, живут на деньги «Газпрома», но режут правду-матку.

Патрушева-старшего и правда называют теневым правителем России.

А карьера Патрушева-младшего действительно как у наследного принца. В 1999 году окончил Государственный университет управления, 21 года от роду. В 2002—2004 годах прошел обучение в Дипломатической академии МИД России по специальности «Мировая экономика». В 2006 году окончил Академию ФСБ.

За время учебы в Дипакадемии защитил кандидатскую диссертацию по экономике, через 2 года после окончания Академии ФСБ – защитил докторскую.

Учился без отрыва от производства - в 1999—2002 годах работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, в 2004 году поступил на работу в Банк ВТБ, через 3 года занял должность старшего вице-президента Банка. В 2010—2018 годах — председатель правления, член наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». С 2016 года по 2021 год — член совета директоров ПАО «Газпром».

18 мая 2018 года назначен министром сельского хозяйства Российской Федерации. То есть через 12 лет после окончания Академии ФСБ – министр сельского хозяйства.

Кавалер Почётной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ — за многолетний добросовестный труд в системе АПК.

Что ж, пора и в президенты. Хотя надо еще поработать мэром Петербурга, директором ФСБ, руководителем правительства РФ и главой Администрации президента. За 3 года можно уложиться.

А.Б.