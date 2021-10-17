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Московский листок

Слабо размножаемся, граждане! Не по-нашему это, не по русски...

Опубликовано 17.10.2021 в разделе комментариев 1

дети брак рождаемость
Слабо размножаемся, граждане! Не по-нашему это, не по русски...

Население России сократится на миллион человек из-за обнищания,

заявил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТТП) Дмитрий Любомудров.

Говоря о потерях, он указал, что в стране происходит неестественная убыль населения, и она не объясняется ни пандемией коронавируса, ни какими бы то ни было иными внешними факторами. «Росту рождаемости препятствует снижение реальных доходов граждан», — констатировал Любомудров.

Ранее в октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на ближайшие 10 лет. Среди прочего в документах говорится о том, что по итогам 2021 года численность населения страны сократится на 535,5 тысячи человек на фоне пандемии коронавируса, а в 2022-м — еще на 533,4 тысячи. Иными словами, за два года страна потеряет больше миллиона граждан.

 

Падение рождаемости в российских семьях связано с пришедшей с Запада модой на культуру потребления,

заявил первый зампред комитета по культуре Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Он напомнил, что коэффициент рождаемости упал в два с половиной раза с 1961 года. Тем не менее, это связано не с положением дел в экономике, а с другим отношением граждан к стране и окружающему миру.

Артист отметил, что россияне живут с такой модой уже около 30 лет. Он подчеркнул, что такая культура не имеет «никакого отношения к русской мысли, к русскому сердцу, к русскому миру».

Вот оно что, оказывается!

У нас даже по официальным оценкам 20 миллионов россиян живут в нищете, и это, видимо, нормально для русской мысли, русского сердца и русского мира.

Надо теперь, чтобы они размножались, как кролики, и все будет в порядке. Может, закон какой принять?

Дорогие москвичи, это, между прочим, ваш выбор!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7916 написал 17.10.2021 12:35
что взять со скомороха Певцова - какой сценарий напишут, такой и отпляшет?
скоморохов уже и в космос запускают как собачек, одна даже очень симпотична, как пуделек?
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