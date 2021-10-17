Массовое отравление метиловым спиртом - симптом массовой бедности

«В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек»,— передает «Интерфакс» сообщение СКР.

Дело возбуждено по статье о сбыте небезопасных товаров, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Задержаны местные жители 1978 и 1967 годов рождения, они проходят подозреваемыми по делу. Их род деятельности не называется.

Ранее массовая гибель людей от контрафактного спиртного произошла в Оренбургской области. Число погибших по этой причине в Орске достигло 34. Всего от отравлений алкоголем там пострадали 64 человека.

А с чего бы это граждане, вместо того, чтоб пить виски VSOP или "Вдову Клико" идут на рынок за сивухой?

Может, дело в бедности?