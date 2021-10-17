Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Назван будущий президент РФ

Опубликовано 17.10.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума #СоциалЗа #КПРФ

1 Назван будущий президент РФ https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Съемочная группа фильма «Вызов» приземлилась на корабле «Союз МС-18» на Землю

3 Развал фармацевтической промышленности обходится нашей стране в тысячу жизней в сутки! https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Население России сократится на миллион человек из-за обнищания, https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Падение рождаемости в российских семьях связано с пришедшей с Запада модой на культуру потребления,

6 Массовое отравление метиловым спиртом https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Массовая забастовка в Казахстане https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Кабо-Верде выдало США высокопоставленного дипломата

9 Безвиз для постсоветских стран поставили под сомнение



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Назван будущий президент РФ
Назван будущий президент РФ
17.10.2021
Полный Делягин No12
Полный Делягин No12
16.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Назван будущий президент РФ (0)
Массовое отравление метиловым спиртом - симптом массовой бедности (12)
Слабо размножаемся, граждане! Не по-нашему это, не по русски... (12)
Назван будущий президент РФ (24)
Это - такие же выборы, как я - Папа Римский (10)
Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки (61)
В Мангистауской области забастовали рабочие двух компаний (3)
Своя власть (17)
Полный Делягин No12 (5)
Нефтяной Казахстан не может обеспечить себя топливом (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ответ сразу многим
Дарья Митина Дарья Митина: Очередной феерический успех российской дипломатии
Дарья Митина Дарья Митина: ППКС
Дарья Митина Дарья Митина: Бережёного Бог бережёт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Тысяча покойников на совести не пропаганды, а фармацевтической промышленности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss