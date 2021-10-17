Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Назван будущий президент РФ https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Съемочная группа фильма «Вызов» приземлилась на корабле «Союз МС-18» на Землю
3 Развал фармацевтической промышленности обходится нашей стране в тысячу жизней в сутки! https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Население России сократится на миллион человек из-за обнищания, https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Падение рождаемости в российских семьях связано с пришедшей с Запада модой на культуру потребления,
6 Массовое отравление метиловым спиртом https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Массовая забастовка в Казахстане https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Кабо-Верде выдало США высокопоставленного дипломата
9 Безвиз для постсоветских стран поставили под сомнение
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