Сrеme de la crеme

Призы Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино розданы, фестиваль закончен. Тем не менее, с моей точки зрения, два абсолютно лучших фильма фестивального репертуара спрятались во внеконкурсной программе «Россия - исламский мир» и, соответственно, не подлежали награждению.

Первый шедевр - фильм иранского режиссёра Мохаммада Карта «Утопающие», одновременно и детектив, и криминальный триллер, и социальная драма, и моральное нравоучение о предрассудках в традиционном обществе, и сага об иранской наркомафии. Запутанный клубок роковых, трагических событий завязывается, казалось бы, из-за абсолютной, на европейский взгляд, ерунды: в сеть попадают «селфи в купальнике» - видеокадры плавающей в тегеранском бассейне женщины. Несчастную зверски убивает собственный муж, и заворачивается таких эпических масштабов драма, что содрогается весь Тегеран. Вот эту картину смело можно награждать всеми существующими призами за лучший сценарий - ничего подобного ни по зубодробительной динамике, ни по закрученности сюжета, ни по многоплановости фабулы, ни по неожиданной развязке мне давно не приходилось встречать ни в американском, ни в европейском кинематографе.



Ну и наконец, "crème de la crème" КМФМК-2021 - драма «Оружие» турецкого режиссёра Фатиха Озджана, настоящий визуальный пир, ландшафтно-этнографическая социальная драма о взаимоотношениях мира людей и мира волков - ну и, разумеется, о том, что человек человеку волк, и даже родной человек может быть хуже волка. Невероятные, умопомрачительные съёмки в заснеженной горной центральной Анатолии, община, живущая традиционным укладом, волшебный, мистический мир природы, неимоверно сложная работа съёмочной группы с волчьей стаей, нарастающее напряжение, оголённые нервы, мучительное ожидание трагической развязки, когда торжествует капиталистический культ наживы, уничтожающий на своём пути всё живое, - всё это ставит Фатиха Озджана в первые ряды молодых турецких кинематографистов, наступающих на пятки киноклассикам. Абсолютный киношедевр, - по любым шкалам и параметрам. Запомните это имя и это название, картина к просмотру обязательна - в своё время по ней будут учить снимать кино, как по модельному образцу.



Основной лейтмотив нынешних фестивальных обсуждений, как публичных, так и кулуарных - фестивалю становится всё теснее в нежёстких, но обязывающих рамках смотра «мусульманского кино»: и тематика, и география, и многополярность мировоззрений и творческих методов раздвигают эти рамки, да и изначально провозглашённое фестивалем кредо - «кодекс чести» КМФМК - постоянно подвергается ревизии, размывается. Времена, увы, таковы, что кино без брутального насилия, сквернословия, откровенных сцен уже не воспринимается как реалистическое, смотрится оторванным от жизни, а наиболее острые социальные проблемы не ограничены рамками мусульманского мира - они универсальны.