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Московский листок

Сrеme de la crеme

Опубликовано 18.10.2021 автором в разделе комментариев 0

кино митина фестиваль
Сrеme de la crеme

Призы Казанского Международного Фестиваля Мусульманского Кино розданы,  фестиваль  закончен.  Тем не менее, с моей точки зрения, два абсолютно лучших фильма фестивального репертуара спрятались во внеконкурсной программе «Россия  -  исламский мир» и, соответственно, не подлежали награждению. 

Первый шедевр    -  фильм иранского режиссёра Мохаммада Карта «Утопающие», одновременно и детектив, и криминальный триллер, и социальная драма, и моральное нравоучение о предрассудках в традиционном обществе, и сага об иранской наркомафии.  Запутанный клубок роковых, трагических событий завязывается, казалось бы, из-за абсолютной, на европейский взгляд, ерунды: в сеть попадают «селфи в купальнике»  -  видеокадры плавающей в тегеранском бассейне женщины.  Несчастную зверски убивает собственный муж, и заворачивается таких эпических масштабов драма, что содрогается весь Тегеран.  Вот эту картину смело можно награждать всеми существующими призами за лучший сценарий    -  ничего подобного ни по зубодробительной динамике, ни по закрученности сюжета, ни по многоплановости фабулы, ни по неожиданной развязке мне давно не приходилось встречать ни в американском, ни в европейском кинематографе.

Ну и наконец, "crème de la crème" КМФМК-2021   -   драма «Оружие» турецкого режиссёра Фатиха Озджана,  настоящий визуальный пир, ландшафтно-этнографическая  социальная драма  о взаимоотношениях мира людей и мира волков  -  ну и, разумеется, о том, что человек человеку волк, и даже родной человек может быть хуже волка.  Невероятные, умопомрачительные съёмки  в  заснеженной горной центральной Анатолии,  община, живущая традиционным укладом, волшебный, мистический мир природы, неимоверно сложная работа съёмочной группы с волчьей стаей, нарастающее напряжение, оголённые нервы,  мучительное ожидание трагической развязки, когда торжествует капиталистический культ наживы, уничтожающий на своём пути всё живое,      -   всё это ставит Фатиха Озджана в первые ряды молодых турецких кинематографистов, наступающих на пятки киноклассикам.  Абсолютный киношедевр,  -  по любым шкалам и параметрам.  Запомните это имя и это название, картина к просмотру обязательна   -  в своё время по ней будут учить снимать кино, как по модельному образцу.

Основной лейтмотив нынешних фестивальных обсуждений, как публичных, так и кулуарных    -   фестивалю становится всё теснее в нежёстких, но обязывающих рамках смотра «мусульманского кино»: и тематика, и география, и многополярность мировоззрений  и творческих методов  раздвигают эти рамки,  да и изначально провозглашённое фестивалем кредо   -   «кодекс чести» КМФМК  -  постоянно подвергается ревизии, размывается.  Времена, увы, таковы, что кино без брутального насилия, сквернословия, откровенных сцен уже не воспринимается как реалистическое, смотрится оторванным от жизни, а наиболее острые социальные проблемы  не ограничены рамками мусульманского мира   -   они универсальны.



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