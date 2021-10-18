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Московский листок

Известного певца уложили "мордой в асфальт"

Опубликовано 18.10.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция
Известного певца уложили "мордой в асфальт"

В Петербурге полиция с применением силы задержала солиста оперной труппы Мариинского театра Виктора Коротича. 

Полицейские попросили у него показать документы, но он забыл паспорт дома. Силовики заявили певцу, что он может находиться в розыске. Коротич отказался ехать в отделение полиции. 

«Я сказал, что у меня нет времени устанавливать свою личность, я знаю, кто я, я представился, что я Виктор Коротич, солист Мариинского театра, могу показать себя на сайте». 

После чего певца «уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники», рассказал музыкант. Он также показал фотографии со ссадинами на руках. 

В отделе полиции на Коротича составили протокол о неповиновении полиции.

***

А чо такой дерзкий? Не повинуется! Полиции все должны повиноваться.

И что, поет он там в театре... Полиция по театрам не ходит. Подумаешь... Не Моргенштерн, чтоб все узнавали. 

Паспорт надо носить с собой. Везде, даже в бане. Нужен документ, подтверждающий личность. Без документа личности, считай, что нет.

А за неповиновение - получит сутки, будет там петь песенки возле параши. 

А.Б.



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