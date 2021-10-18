Россия выдала человека на казнь талибам афганистан талибы Да, к сожалению, это правда. Да, сегодня официальная Россия опозорилась - ниже низкого. Да, сегодня впервые Россия выдала ПО ТРЕБОВАНИЮ талибов - на пытки и стопроцентную казнь - студента Краснодарского технологического университета Рохани Рафиуллаха, племянника экс-начальника Генштаба афганской армии, экс-губернатора провинции Гильменд и экс-советника президента ИРА Хайбатуллы Ализая.



21-летний парень, вся вина которого состоит лишь в том, что он родился в семье высокопоставленного военного, прилетел в Домодедово с тем, чтобы пересесть на краснодарский самолет и проследовать к месту учёбы. С собой у него был документ краснодарского политеха о его зачислении на курс. Но из зоны прилета он не вышел.



Рохани Рафиуллаха жёстко и хамски допрашивали представители российских спецслужб в штатском. Спрашивали, что он забыл в этой стране (бумага из университета о том, что он студент, впечатления не произвела). Отобрали телефон, затребовали пароли от всех соцсетей и аккаунтов, вскрыли переписку с родным дядей, который сейчас тоже был вынужден покинуть страну - за ним идёт охота, он был одним из главных противников талибов.



Ночь Рохани Рафиуллах провёл в обезьяннике, без еды и воды, спал на полу. Утром был депортирован - сначала прилетел в Доху, сейчас летит в Тегеран, и в случае, если Иран выдаст его в Кабул, то казнь - это самый лучший вариант, на который он может рассчитывать.



Я отслеживала эту ситуацию всю минувшую ночь и весь сегодняшний день. Сегодня информация широко разошлась по мировым СМИ - Россия выдала на верную смерть человека по требованию террористической организации, запрещенной в самой России. По имеющейся информации, требование о выдаче Рафиуллаха России выдвинул Аббас Станекзай.



Находящийся, кстати, в приятельских отношениях со спецпредставителем Президента РФ по Афганистану, директором 2-го департамента Азии МИД З. Кабуловым - это тоже тот ещё секрет Полишинеля.



Ну, то, что в МИДе на Смоленской у нас давно обосновался офис Талибана, это уже давно не тайна, но хотелось бы посмотреть в глаза представителям силовых структур тоже.



Многие сейчас вспоминают казусы Оджалана, Муталибова, но внешняя политика при Ельцине в принципе была иной. Но, как говорится, всё новое это хорошо забытое старое.



Интересно, подпишут ли иранские дипломаты смертный приговор человеку вслед за дипломатами российскими.



Мне редко бывает стыдно за то, что я российский гражданин. Почти никогда. Но увы, ключевое слово здесь - "почти". Дарья Митина



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