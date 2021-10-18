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Московский листок

Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России

Опубликовано 18.10.2021 в разделе комментариев 0

закон дума депутаты
Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России

Госдума совместно с правительством РФ проработает вопросы борьбы с бедностью населения страны. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы этот вопрос будем решать вместе с правительством. И сегодня наши профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — передает слова Володина РИА «Новости».

Так, по словам Володина, нижняя палата парламента приступила к обсуждению бюджета на 2022—2024 годы. «Эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как России, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете», — отметил председатель думы.

В свое время депутат Госдумы Илья Пономарев, сейчас он политэмигрант, предложил уравнять зарплату депутатов со средней в регионе, откуда они избрались. Но предложение не прошло.

А Пономарев оказался врагом народа… Все же с бедностью удобней бороться с зарплатой под полмиллиона.

А.Б.



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