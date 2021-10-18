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Московский листок

Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение

Опубликовано 18.10.2021 в разделе комментариев 0

медведев совбез
Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение

Администрация села Иванчуг предупредила местных жителей о недопустимости нахождения скота на трассе под Астраханью, поскольку там будет проезжать высокое начальство. Однако это касается не только животных.

«Уважаемые жители села Иванчуг! В связи с проездом по трассе Астрахань — Травино государственного чиновника правительства Российской Федерации убедительная просьба до 17:00, чтобы весь личный скот был загнан», — гласит текст объявления, подписанного администрацией «МО Иванчугский сельсовет».

Глава местной администрации Елена Алексеева пояснила, что речь идет о Дмитрии Медведеве, который часто проезжает там транзитом на свою дачу, и местные жители привыкли.

«У нас каждый раз такое, нам поступает это свыше, это не наша инициатива, это свыше нам говорят, чтоб никаких людей, никого и ничего на дороге не было, а то будут прям стрелять на поражение, как нам говорят. Если человек или корова будет на дороге, там они вправе стрелять даже. Медведев часто тут проезжает, у него там есть база. И как приезжает — у нас вот такие действия. Пустые дороги, машины все останавливают, все стоят ждут, пока кортеж не проедет. Это постоянно так», — сказала изданию Елена Алексеева.

Отмечу, что раньше замсек Совбеза раньше не был такой персоной, которой было положено перекрывать дороги. Но теперь вот перекрывают. А то не дай бог, забодает кто…

Кстати, как-то спросил у Примакова, перекрывали ли ему улицы, когда он был премьером? Он ответил, что нет, чтоб без проблем доехать до Белого дома из Ясенева, где он жил на территории СВР, достаточно было резервной полосы и одной машины сопровождения. Так и ездил.

Маслюков, первый вице-премьер, ездил вообще без сопровождения.

Не требовалась охрана и вице-премьеру Алешину.

Это из личного опыта. Как-то не боялись товарищи ездить по своей стране среди своего народа…

 А.Б.



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