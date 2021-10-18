И снова о самом главном

Я всю сознательную жизнь голосовал за коммунистов и призывал своих друзей, соседей и даже под дверью доктора в поликлинике. И вот после обнародования журналистом А.Карауловым предательства Г.Зюганова в голове выстроилась цельная цепочка человека прожившего с двумя лицами на обмане народа и рядовых коммунистов.

Много лет не давало покоя заявление Г.Зюганов в думе о том, что займы не доходят до Москвы разворовываются, что 28 % займа взяла дочь Ельцина, провела через два банка и положили в Швейцарии в виде ценных бумаг. И никакой реакции со стороны президента. Теперь думаю, что у Зюганова и Ельцина была договорённость на критику власти без последствий. Ведь в то время Зюганов по праздникам собирал многотысячные колонны, шествуя в первой шеренге с Героями СССР, Героями труда, ветеранами, знаковыми лицами. Они критиковали власть, но никаких реальных дел не принимали и власть это устраивало. Народ думал, что именно так и надо бороться против разрушительной политики, власть испугается, уйдёт с арены и даст возможность рулить государством коммунистам. Зюганов и не думал брать власть в свои руки. Для него это слишком сложно и некогда будет заниматься цветочками.

Ему надо уйти как Ельцин. Под Новый год с извинениями за пустую болтовню. Ельцин нанёс стране такой урон, что новая власть не может восстановить экономику до уровня 1990 года, а вот "Ельцин центр" за 7 миллиардов рублей построила. Так будет и с вами если вы уйдёте под новый год. Ведь вы вели одну политику с Ельциным и только поэтому отказались от президентства в 1996 году. Вы не были уверены, что на ваше место придёт ваш коллега по обману народа. Мог прийти настоящий Ленинец и тогда вам и Ельцину надо было ждать тюрьмы. Вы не плохо рассчитали и добились успеха, но и сейчас ваше предательство вам не мешает проводить предательскую политику. Карательная политика спасает и вас и ещё кое кого.

Перед вооружённым захватом власти Г.Зюганов работал заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС, был делегатом XXVШ съезда. Он ни одного дня не работал с простыми людьми на заводах, в поле. Но он очень хорошо изучил психологию человека и использовал её в создании партии КПРФ, став её лидером, хотя конкретно его никто не избирал Председателем партии. Ельцин пытался запретить коммунистическую партию, однако Геннадий Андреевич по моему мнению разъяснил ему, что она отберёт протестное движение и не позволит создавать массовые протестные движения, что и видим до настоящего времени. Более того сейчас он официально запретил коммунистам выходить на митинги. Из 150 тысячной партии, хотя эта цифра условная, только В.Рашкин и Н. Бондаренко не послушали "лидера" и воюют в одиночку. 28 лет Геннадий Андреевич скрывал своё двуличие в пользу власти, сперва Ельцину, потом Путину, Медведеву и снова Путину. Вот такие в бандитской России появились коммунисты, как говорится, без царя в голове. И ведь не уходит, возможно ждёт нового года.

А страна ускоренными темпами теряет народ. В Екатеринбурге - родине Ельцина от палёной водки погибло 18 человек. В Оренбургской области 32 человека, более 40 попали в больницу. Свирепствует вирус, несколько дней в стране погибает более 34 тысяч человек. Такого не было даже в 2020 году. Убыль насекления без миграции в год около 2 миллионов человек. В некоторых районах терапевтические и хирургические отделения перепрофилируют под ковид. Значит смертность будет расти от отсутствия медиков, которые заняты эпидемией. А мы проголосовали за партию власти и дали возможность оставить костяк думы без изменения. Президент при этом вынырнет из бункера на встречу своего друга Эрдогана, поздравит женский сход и снова в бункер. Не плохо устроился, а на верху хаос - нехватка врачей, младшего медицинского персонала. Да и сам министр Мурашко с подмоченной репутацией, точно как президент. С 2006 по 2011 год руководил министерством здравоохранения в республике КОМИ и был замешан в крупном коррупционном скандале по завышению цен при закупке медицинского оборудования. Доказать не удалось. И это тоже политика власти. Всех же не посадишь. В нынешней России это стало нормой. Где чиновник поимеет сидя в кабинете только на закупках.

Страну власть привела под уздцы развала. В школе под Пермью в посёлке Сарс ученик устроил стрельбу об итогах пока информации нет. В Якутии в наркодиспансере пациент с ножом напал на больных. Один погиб четверо в больнице. А сколько погибает в драках, переделе собственности, домашнем насилии, на производстве, в горячих точках. Некоторым удаётся покинуть "прекрасную" Россию. Вот и набирается миллионы исчезнувших россиян. И что будет после 12 лет с 2024 года? Миллионов 80 останется или нет? Исчезнут те 47 миллионов, которые не пришли на выборы. Их уберут, чтобы они не портили политическую картину страны. Останутся те кто за действующую власть, а работать будут среднеазиатские граждане. Уже сейчас планируют завести 5 миллионов рабов. Это обозначение принимает официальную трактовку даже в думе.

Чиновники и депутаты совсем головы потеряли. Иногда доходят до сумасшествия. Вот председатель думы В.Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии. Это ли не сумасшествие. Надо радоваться, что российский человек получит миллион долларов. По его мнению большие суммы должны получать только чиновники, депутаты и просто ворьё. То что выборы прошли с грубейшими нарушениями Володина не волнует, а вот Нобелевская премия волнует. Надо было ему присвоить тогда бы он молчал. Неужели депутаты займутся этим предложением. Во дурдом устроили в стране почти на самом верхнем этаже власти.

Оказывается президент держал речь на первом заседании новой - старой думы. И уже в который раз говорит о двух главных проблемах, которые надо решить в предстоящие годы. Это повышение уровня жизни граждан и пожилых людей. Сколько раз он это говорил за 21 год. Может у него с памятью плохо? Ну нельзя же повторять то, что говорил десятки раз и ничего не делал. Более того жизнь простых людей ухудшается с каждым годом. Как чиновники пели о подъёме сельского хозяйства. Президент даже сказал, что такого уровня не достигала СССР. А вот сегодня дорожает овсяная каша на 12 %. Не урожай, да и перевозчики хотят тоже иметь дворцы и золотые унитазы. Ни президент, ни антимонопольная служба ничего не могут предпринять для замораживания цен. Такова политика власти. Капитализм предполагает и бедных и богатых. И мы согласны с такой постановкой вопроса. Сидим дома и ждём дядю, который за нас всё решит. Он и решает. Перед депутатами президент заявил, что на социальные нужды семьям и пожилым выделяется 41,5 триллионов рублей. А вот специалисты говорят, что бюджет который практически свёрстан и в котором на социальные нужды выделяется всего 18 триллионов рублей. Как такое может быть? Очень бы хотелось знать. Кто же нагло врёт? Возможно тот кто предоставляет президенту данные и бумагу с текстом. Кто сделает замечание президенту и попробует узнать, что имел ввиду президент обозначая эту цифру?