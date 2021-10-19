Политический бэк-вокал сформирован

Оперативно или по мере возможности каждый автор блогосферы (например, как мы в «Живом журнале») должен высказаться по поводу недавних выборов в Госдуму. Мы высказались даже накануне дней голосования. Привели свидетельство профессионала от электронного голосования (в девяностых годах прошедшего 20 века был сотрудником электронной системы ГАС-выборы). Манипулятивные действия, откровенничал электронщик, позволяют на 20 процентов менять картины побед и поражений. 10 процентов набросить, 10 процентов убавить.

Как бы ни представлял электронное голосование большой энтузиаст его главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов громадным шагом прогресса, нам кажется убедительным и бесспорным аргумент журналиста и учёного Сергея Пархоменко: решающее значение имеет тот факт, что электронное голосование применяется путинским режимом. А он за 20 лет кремлевания зарекомендовал себя как с выгодой для своего круга подкругляющий, подгибающий всё и вся во всех ответвлениях практики действования: во внешней, внутренней политике, в дипломатии, в руководстве наукой, культурой и так далее. Можно не сомневаться, и в электронное голосование адепты путинщины воровато вторглись с выгодой для своей руководящей корпорации.

Когда у режима много вызывающих сомнения масс направлений деятельности, ложные установки внутренней жизни, небезукоризненное поведение фигурантов власти и т.п., талантливые парламентарии не нужны. Нужны парламентарии-статисты, поддерживатели. Этим объяснялась почти анархическое, уличное, площадное вытеснение кандидатов от несистемной оппозиции, просто людей независимых суждений, посадки.

Приводились примеры. Жалкие считанные цифирки высвечивались на подобии праймериз в отношении ряда желательных власти кандидатов в думские депутаты. И высок был процент у рекомендованных ФБК (объявлен иностранным агентом) через проект «Умное голосование» кандидатур. «Продукцией» электронного голосования становились, как правило, просто тошнотворные карьеристы путинского режима. Типа бывший журналист и бывший вице-спикер Госдумы, правая рука Володина Пётр Толстой. Уши вяли у умных людей от бранчливого усердия Толстого в духе пропутинских оценок событий. Хитрый журналист, чтобы понравиться руководящим временщикам, стал обильно употреблять их лексику. Мелькали «русофобы», такие-сякие американцы. Мог загнуть: «Будем продолжать защиту нашей демократической системы от отравленных наветов русофобов». Махровую полицейщину назвать «демократической системой». Да-а-а… Ценнейший кадр для «Единой России». Тем более обкатанный. Уже пять лет побывал вице-спикером Госдумы.

Или тот же журналист-пропагандист Евгений Попов. Доцент МГУ Михаил Лобанов победил по округу «Кунцево», писали уже. Преподаватель МГУ. Умный, харизматичный. Один из основателей профсоюза Университетская солидарность. Кстати, фигурант системы «Умного голосования». И вдруг сообщается: победил Евгений Попов. И это человек с такой характеристикой: пропагандист и лжец, безгранично пресмыкающийся перед Путиным. Или тот же актёр Машков. Ещё не забыто, как пафосно поддерживал он обнуление сроков Путина в новой редакции Конституции. Не раз верноподданнически звучал в эфире. С больших уличных портретов призвал вакцинироваться. Актёр Дмитрий Певцов. Ему принадлежат слова о Путине: «Глубоко убеждён: впервые за 70 лет пришёл профессиональный руководитель, который работает на государство». Это Путин-то профессионал в президентстве! Да ещё лучший за 70 лет. Какую можно, оказывается, нести околесицу.

Что тут скажешь? Сумела путинская политическая команда запустить руки в нынешние думские выборы, это очевидно. На что подумать? Да на нечто новенькое, неизвестное. Электронное голосование. Помогла новация. Не случайно смысл призывов был такой: записывайся, голосуй заочно, сам лучше не приходи, и очень реальным в этом случае станет шанс получить квартиру в Москве, или автомобиль-иномарку. Протащили едросы нужных, своих. Бэк-вокал путинской команде обеспечен на очередные пять лет. Впереди всё та же военщина, благополучие олигархов, обнищание населения, пополнение в горькой компании политзаключённых.