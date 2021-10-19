Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 3 Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Россия выдала человека на расправу талибам https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Полиция жёстко задержала оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Член Совета при президенте России призвал ликвидировать Украину 7 Казахстан окончательно прощается с СССР и русским языком 8 Гигантская демонстрация против правительственных реформ в области образования 9 Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним российским женщинам следует запретить ездить в Турцию 10 «Яблоко» будет снимать своих кандидатов, поддержавших «умное голосование» и Навального



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