Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Опубликовано 19.10.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

3 Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Россия выдала человека на расправу талибам https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Полиция жёстко задержала оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Член Совета при президенте России призвал ликвидировать Украину

7 Казахстан окончательно прощается с СССР и русским языком

8 Гигантская демонстрация против правительственных реформ в области образования

9 Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним российским женщинам следует запретить ездить в Турцию

10 «Яблоко» будет снимать своих кандидатов, поддержавших «умное голосование» и Навального



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ему самому
постоянно написал 19.10.2021 00:57
вводят
и
выводят
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевс...
19.10.2021
Хочешь стать муниципальным депутатом?
Хочешь стать муниципальным депутатом?
18.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз (0)
В метро появится свой "судья Дредд" (1)
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира (1)
Политический бэк-вокал сформирован (0)
И снова о самом главном (5)
Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение (16)
Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России (10)
Хочешь стать муниципальным депутатом? (1)
Россия выдала человека на казнь талибам (57)
Известного певца уложили "мордой в асфальт" (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Внезапно
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Для памяти
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По поводу причин срыва вакцинации
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Колин Пауэлл
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss