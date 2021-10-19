Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Новая Госдума займется борьбой с бедностью в России https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
3 Жителям села, мимо которого проезжает Медведев, нельзя выходить на дорогу под угрозой стрельбы на поражение https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Россия выдала человека на расправу талибам https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Полиция жёстко задержала оперного певца Мариинского театра Виктора Коротича https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Член Совета при президенте России призвал ликвидировать Украину
7 Казахстан окончательно прощается с СССР и русским языком
8 Гигантская демонстрация против правительственных реформ в области образования
9 Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что незамужним российским женщинам следует запретить ездить в Турцию
10 «Яблоко» будет снимать своих кандидатов, поддержавших «умное голосование» и Навального
|
|
постоянно написал 19.10.2021 00:57
и
выводят