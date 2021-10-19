В метро появится свой "судья Дредд"

Контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Маска защищает, когда надета правильно – полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания", - сообщил Султанов, отвечая на вопрос, будут ли штрафовать за спущенную маску в транспорте.

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А законные основания для этого есть?

Нет, я все понимаю, рост заболевваемости и все такое. Но есть какой-то четко прописанный критерий, по которому маска надета правильно или нет? В каком законе написано, можно почитать? "Указ" мэра не предлагать - мэры не издают указов, и на их основании нельзя выносить штрафы. Это вне компетенции городского начальства. Иначе завтра у нас и в тюрьму по "указу" мэра начнут сажать.

Для понимания: у нас нельзя ходить по пляжу без трусов. А в приспущенных трусах - можно сколько угодно. И никто не вправе считать приспущенные трусы за голую задницу.

Или вот хиджаб - он за маску считается? Или под платком все равно должна быть маска? И может ли контролер снять платок с мусульманской женщины, чтобы удостовериться, правильно ли у нее надета маска?

Ну и вот это: "контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение". А они имеют на это право? Они и судья, и полицейский в одном лице?

А.Б.