Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз

Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО: "Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина".

Эвона как!

Только что у нас член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько заявил: "Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет".

И ничего, никто пальцем у виска не крутит, санитаров не зовет...

А тепернь еще болгары присоединились. Им-то, болгарам что за дело?

Кстати, Сталин в свое время отказался присоединять Болгарию к СССР. Мол, незачем нам заморские территории. А так была бы Болгарская ССР.

А.Б.