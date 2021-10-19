Чудаев уступил Ткачеву

Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Чудаев входил в региональную группу №10 от Удмуртии и Пермского края, был членом думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как сообщили в пресс-службе фракции «Новые люди», освободившееся после ухода Сергея Чудаева место займет Антон Ткачев — бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии «Новые люди» и эксперт в области Big Data.

Вот кто все эти люди?

Я понимаю, когда от мандата отказывается Шойгу или Лавров – оно сразу было понятно. Понимаю, когда это делает Проценко или Прилепин, по крайней мере, знаю, кто это такие и почему они сыграли малопристойную роль «паровоза».

Но вот чем отличается Чудаев от Ткачева? Кто кому "№парвоз"? Ну настолько новые люди, что даже специалисты-политологи про них ничего не знают…

А.Б.