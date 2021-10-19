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Московский листок

Офшор на Курилах

Опубликовано 19.10.2021 в разделе комментариев 0

офшор курилы
Офшор на Курилах

Президент Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось во Владивостоке 3 сентября, поручил правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области внести изменения в законодательство, предусматривающие преференции для предприятий, осуществляющих деятельность на Курилах.

Глава государства поручил, чтобы организации, работающие на Курильских островах, не признавались налогоплательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, налога на имущество. Также к ним будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет. На Курилах будет действовать режим свободной таможенной зоны.

 

Под преференции не будут попадать предприятия, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биологических ресурсов.

Хм! А чем еще заниматься на Курилах, как не выловом биологических ресурсов? Только открыть контору и тупо уходить от налогов?

А.Б.



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