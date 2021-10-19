Россия вступила на тропу войны с НАТО?

С 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также, по словам дипломата, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.

Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.

Тут что интересно – НАТО международная бюрократическая организация, не обладающая государственным суверенитетом. А МИД России ведет себя с ней, как будто это такое государство, с которым обмениваются посланниками, отзывают их и так далее.

Если б НАТО было государством, то отзыв посла и закрытие посольства – это уже почти объявление войны.

Мы собираемся воевать с НАТО, что ли?

Ну хорошо не с Международным красным крестом…

А.Б.