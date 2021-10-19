Россия вступила на тропу войны с НАТО?

С 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также, по словам дипломата, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.
Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.
Тут что интересно – НАТО международная бюрократическая организация, не обладающая государственным суверенитетом. А МИД России ведет себя с ней, как будто это такое государство, с которым обмениваются посланниками, отзывают их и так далее.
Если б НАТО было государством, то отзыв посла и закрытие посольства – это уже почти объявление войны.
Мы собираемся воевать с НАТО, что ли?
Ну хорошо не с Международным красным крестом…
А.Б.
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