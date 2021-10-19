За приспущенную маску как за снятые трусы? Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Россия вступила на тропу войны с НАТО? https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Президент Эрдоган предложил изменить мир 3 Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Офшор на Курилах https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Скончался от коронавируса Колин Пауэлл 6 С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому 7 За приспущенную маску как за снятые трусы? https://forum-msk.org/material/news/1... 8 QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге 9 Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз https://forum-msk.org/material/news/1...



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