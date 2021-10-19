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Московский листок

За приспущенную маску как за снятые трусы?

Опубликовано 19.10.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Россия вступила на тропу войны с НАТО? https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Президент Эрдоган предложил изменить мир

3 Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Офшор на Курилах https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Скончался от коронавируса Колин Пауэлл

6 С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому

7 За приспущенную маску как за снятые трусы? https://forum-msk.org/material/news/1...

8 QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге

9 Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз https://forum-msk.org/material/news/1...



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За приспущенную маску как за снятые трусы?
За приспущенную маску как за снятые трусы?
19.10.2021
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Новости
За приспущенную маску как за снятые трусы? (0)
Россия вступила на тропу войны с НАТО? (16)
Офшор на Курилах (3)
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Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз (22)
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