Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Россия вступила на тропу войны с НАТО? https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Президент Эрдоган предложил изменить мир
3 Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Сергей Чудаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Офшор на Курилах https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Скончался от коронавируса Колин Пауэлл
6 С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будет рассчитываться по-новому
7 За приспущенную маску как за снятые трусы? https://forum-msk.org/material/news/1...
8 QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге
9 Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз https://forum-msk.org/material/news/1...
|
|