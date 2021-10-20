По всей стране идут нападения на памятники павшим в Великой Отечественной войне

Целая серия актов вандализма прокатилась по России нынешней осенью. Деяния одно циничнее другого.

В парке Победы Пятигорска со стелы украли две буквы с надписи «Сталинград». "Есть божьи твари, а есть твари", - охарактеризовал произошедшее мэр города. Вот только почему-то таких тварей стало на удивление много.

В Новосибирске подросток лег в чашу Вечного огня на монументе Славы, сняв себя на видео, которое выложил в соцсети ВКонтакте. Его дружок в это время сидел рядом и курил вейп. Еще один ребенок младшего возраста бегал вокруг и кидал в чашу монеты.

В Амурской области подожгли памятник воинам Великой Отечественной войны в поселке городского типа Ерофей Павлович. Возле памятника сгорели венки. Сам монумент покрыт копотью.

На Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в Сочи неизвестные сожгли траурный венок. Свою акцию они записали на видео и выложили в социальные сети.

В Выборгском районе Ленинградской области вандалы красной краской нарисовали свастику на стенде, посвященном советским танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитоновскому. Это уже третье нападение на мемориал за месяц.

В Парке Победы Переславля-Залесского расстреляли портреты героев Великой Отечественной войны.

Общественность успокаивают сообщениями, что полиция ищет вандалов. В ряде случаев ход расследования контролирует центральный аппарат СК РФ. Не так давно было ужесточено наказание за подобные преступления, и если бы сегодня судили отморозков, жаривших барбекю и сосиски на Вечном огне, то вместо штрафов их могло ждать лишение свободы до 3-х лет.

И ведь это не фашисты лютуют. Не иноагенты. Не участники мирных несогласованных митингов, с которых полиция взыскивает миллионы рублей через суды за то, что их разгоняла. Это наши граждане, часто юные, которые с пелёнок воспитываются под патриотические речи и отчёты. Откуда они берутся?

Вспоминаю случаи разных лет, когда приходилось обращаться в полицию (милицию): какие-то придурки разбили банки у моего отца-пенсионера, торговавшего молоком, за отказ дать им денег; по осени кто-то на поле выкопал часть нашей картошки; срезав замок, из подсобного помещения украли лыжи; украли сотовый телефон; на работе компьютерные мошенники запустили вирус, уничтожив часть документов, и вымогали деньги за их восстановление. Из этих случаев успешных расследований насчитывается ровно ноль. Если они вообще были, эти расследования. Чаще складывалось впечатление, что никаких действий со стороны правоохранительных органов не предпринималось.

Понятно, что подобные дела - мелочи, не убийства и грабежи. Но опыт государств, добившихся серьёзных результатов в борьбе с преступностью, говорит, что успехи начинаются с нулевой терпимости как раз к мелким правонарушениям. Важна не жестокость наказания, а его неотвратимость. У нас же безнаказанность мелких пакостников длится годами - либо некому и недосуг заниматься их проделками, либо законодательство не предполагает санкций за проступки, кроме как погрозить пальчиком. Попустительство и порождает в конечном итоге резонансные преступления.

Кроме того патриотизм не формируется пафосными речами и мероприятиями. Он начинается с уважительного отношения государственных структур и чиновников к людям, с нормальных доходов и уровня жизни, с уверенности в завтрашнем дне. Ханжество и лицемерие разрушают неокрепшие души, превращая их в безнравственных чудовищ. Твари чаще всего не рождаются таковыми, а взращиваются существующей социальной системой.