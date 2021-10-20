Ковидпаникеры под защитой цензуры

«83 000 медицинских работников в Нью-Йорке готовы скорее уволиться с работы, чем принять мРНК-укол или вакцину» https://ok.ru/video/2442646063617

Как мне уже приходилось писать, на ФОРУМмск в отношении моих работ по коронавирусу установлена жесткая цензура – мои статьи на этом сайте категорически не вывешивают. Надо думать, что у А. Баранова есть тому веские основания, скажем, ему кто-то внятно это «посоветовал». Но работы моего оппонента из Италии, Сигизмунда Миронина, на ФОРУМмск проходят «на ура» и подаются как «материал дня». Между тем, считать их даже не научными работами, а хотя бы просто публицистикой, уже нельзя, вернее, можно только в случае, если ты вообще не соображаешь, о чём Миронин пишет.

Вот главный редактор ФОРУМмск вывесил «работу» Миронина под заголовком «Вакцинация и летальность от КОВИДа», являющуюся ответом на мою работу на моём сайте «Бравый адмирал и пандеменция власти». И в этой своей работе Миронин исправил «глупых» И. Гундарова и Е. Чернышёва и, по меньшей мере, сам себе доказал, что вакцинация снижает смертность от коронавируса. И, что удивительно, «доказал» не обычным для него бла-бла-бла, вернее, не только обычным бла-бла-бла, а и «статистически»!

Но начал он свою статистическую работу так, что после первого абзаца даже мало-мальски занимавшийся статистическими исследованиями специалист дальше её читать не будет. Миронин пишет: «Коэффициент корреляции равен 0,4. Однако без статистической оценки достоверности данная цифра ни о чем не говорит. Странно, что этого не знает эпидемиолог». Блин! Но ведь коэфициент корреляции это и есть оценка статистической достоверности – численно выраженная статистическая взаимосвязь случайных величин, в данном случае, вакцинации и отношения смертности.

Согласно шкале Чеддока, при коэффициенте корреляции в диапазоне 0-0,1 зависимость между величинами практически отсутствует, при диапазоне 0,1-0,3 она очень слабая, при диапазоне 0,3-0,5 зависимость умеренная, при 0,5-0,7 – заметная, при 0,7-0,9 – сильная, при 0,9-0,99 зависимость очень сильная и при 0,99-1,0 – это безусловная функция.

А Миронин в своей «работе» не только не устанавливает, как выглядит зависимость между вакцинацией и отношениями смертности, но даже и не пробует рассчитать коэффициент корреляции. Он просто нанёс точки на график и провёл прямую, как ему моча в голову стукнула. И гордо назвал это «статистикой». Это у них в Италии такая статистика.

Миронину и в голову не приходит, что прямая статистически найденной зависимости проходит так, что делит совокупность точек примерно пополам.

По этой работе, даже бросив поверхностный взгляд на то, что Миронин написал, об его адекватности, к сожалению, и говорить не приходится. К примеру, если Гундаров и Чернышёв, ввели в расчёт все станы мира, то Миронин - только Европу, и в этом ничего страшного нет. Но он взял в обработку не все 50 суверенных европейских стран, а всего 27. Почему 27? Да хрен его знает почему, правда, он к 27 странам Европы для полного счастья присобачил и Израиль. Сказать, что он подбором стран подтасовал показатели тоже нельзя, поскольку взятые им показатели - хоть так их верти, хоть эдак, - это не показатели, это хрен знает, что! По-другому не скажешь.

Миронин так о них рассказывает: «…нашел имеющийся в Интернете уровень вакцинации, затем измерил максимальное число умерших от КОВИДа в день во время осенней волны и разделил на такую же максимальную цифру, показанную во время предшествующих волн (в этом случае разница определения смертей от КОВИДа нивелируется) и составил таблицу».

Вы поняли, что он сделал?

В таблице у него в одной колонке «Максим. осенью 2021» и «Максим. в начале». Во-первых, осень 2021 года ещё как бы не окончилась, во-вторых, а что это за загадочный период под названием «в начале»? В-третьих, получается, что он брал один какой-то день с самой высокой смертностью в 2020 году и сравнивал его с днём самой высокой смертности осенью 2021 года. Или как-то иначе?

Мало этого, беру первую страну в таблице – Португалию В колонке «Максим. осенью 2021» внесено всего 9 умерших. Типа больше чем 9 умерших в день во всю осень 2021 года в Португалии не было. Ладно, беру статистику умерших в Португалии с положительным тестом на корону – и уже 2 сентября 2021 года умерло 14 человек, а ведь осень ещё не окончилась. Так откуда «максимально 9»?

Потом, а что это за чепуха – отношение умерших в 2020 году и 2021? Там же столько факторов влияло на эту смертность, что выделить из них влияние вакцинации просто невозможно…

Простите, но это ни в меньшей мере не статистика – это дебильный бред!

Ну, ладно, давайте посмотрим, какова связь между этими параметрами в этих странах, если искать связь так, как это делают реальные статистики, а не как «итальянские специалисты».

Я взял те страны, которые ввёл в свой «расчёт» Миронин, - по сути взял его таблицу, но вот число умерших от COVID-19 в прошлом и нынешнем году взял суммой с 1 сентября на середину осени – по 15 октября. И рассчитал, как и у него, линейную статистическую связь между степенью вакцинации и пресловутым показателем Миронина – отношением смертности осенью 2021 года к осени 2020 года. Но только реальной смертности.

Отношение смертности и смертность от COVID-19 в абсолютном выражении и в расчёте на 1 миллион жителей - в зависимости от степени вакцинации

Страны % вакцинации Население (млн) 1.09 -15.10 2020 1.09 -15.10 2021 Отношение смертности Португалия 88,0 10,3 304/29,5 335/32,5 1,10 Испания 80,9 47,4 4 401/92,8 2 634/55,7 0,60 Италия 76,2 59 881/14,9 2240/38,0 2,55 Дания 77,1 5,8 52/9,0 93/16,0 1,78 Финляндия 75,3 5,5 14/2,5 80/14,5 5,82 Франция 77,7 64,8 2480/38,3 2586/39,9 1,04 Бельгия 74,5 11,5 383/33,3 358/31,1 0,93 Нидерланды 75,1 17,4 491/28,2 309/17,8 0,63 Великобритания 72,6 67 1791/26,7 5379/80,3 3,00 Швеция 71,4 10,4 97/9,3 194/18,7 2.00 Германия 68,3 83,2 419/5,0 3171/38,1 7,62 Израиль 71,6 8,9 1 165/130,9 933/104,8 0,80 Австрия 64,5 8,9 143/16,1 371/41,7 2,59 Швейцария 65,1 8,6 104/12,1 182/21,2 1,75 Греция 62,6 10,7 211/19,7 1667/155,8 7,91 Венгрия 61,3 9,8 436/44,5 283/28,9 0,65 Эстония 57,9 1,3 4/3,1 283/217,7 70,2 Чехия 57,2 10,7 793/74,1 120/11,2 0,15 Польша 52,8 37,9 1250/33,0 673/17,8 0,54 Хорватия 45,4 4,1 157/38,3 513/125,1 3,27 Словакия 45,3 5,5 38/6,9 243/44,2 6,40 Сербия 35,1 6,9 55/9,4 1654/239,7 25,50 Македония 38,2 2,1 211/100,5 950/452,4 4,5 РФ 34,4 146 6192/42,4 37299/160,9 3,79 Румыния 32,7 19,3 3681/321,0 34570/103,3 0,32 Молдавия 20,5 2,6 522/200,8 736/283,1 1,41 Болгария 20,3 6,9 300/43,5 3262/472,7 10,87 Украина 17,8 41,4 2789/67,4 2931/70,8 1,05

Если отношение смертности в начале осени этого года к смертности начала осени прошлого года из этой таблицы выразить латинской буквой «у», а степень вакцинации (в сотых долях единицы) – «х», то эта связь выражается уравнением

у = 4,349 – 2,626х

То есть, если бы эти 27 стран Европы плюс Израиль были вообще не вакцинированы (х=нулю), то у них осенью этого года умирало бы в 4,349 раза больше больных, нежели в прошлом году, а если бы были полностью вакцинированы (х=1), то умирало бы всего в 1,723 раза больше. Но больше! Но и эта радость сомнительна, поскольку степень корреляции этой зависимости =-0,035, то есть на самом деле никакой зависимости просто нет – это облако абсолютно случайных точек.

Да и сам этот расчёт с точки зрения статистики и понимания ситуации бессмыслен – зачем его делать, если можно просто взять суммы умерших с 1 сентября по 15 октября прошлого года и сравнить с умершими с 1 сентября по 15 октября этого, 2021 года?

Кстати, особенно забавно или ужасно выглядят эти суммы умерших по Италии с её великолепными статистиками и докторами медицинских наук. Миронин об Италии пишет: «Здесь же я хочу показать, что вакцинация действительно снижает смертность. Но для начала следует отметить что на заболеваемости КОВИДом, и на смертность от него влияет доза вируса и иммунитет. Доза зависит от масок, карантина и дисциплинированности народа. …В Италии абсолютно все старые (>70 лет) люди вакцинированы; смертность среди них равна нулю. А до этого пациенты домов престарелых погибали все как один».

Получается, что все как один старые итальянцы умерли до вакцинации, но тогда кто же умирает после вакцинации? Вакцинированные молодые? Ведь если в первой половине осени прошлого года с положительным диагнозом на COVID-19 умер 881 итальянец, то за такой же период этого года умерли уже 2240 граждан Италии. Старается Миронин с коллегами, слов нет! Масками, карантинами и вакцинацией они увеличили смертность в Италии в 2,5 раза! Специалисты - видно по всему!

Ну, а по всем 28 странам соотношение смертности прошлого года с нынешним получается, как 28 274 к 104 049, то есть благодаря нашим доблестным медикам и политикам и, особенно, благодаря работникам СМИ и от рождения перепуганным добровольцам-паникёрам, смертность в специально отобранных Мирониным странах, с начала осени этого года по сравнению с таким же периодом прошлого, выросла в 3,7 раза.

Ю.И. МУХИН

P.S. Исходные данные:

1. Португалия 2020: на 15 октября – 2128, на 1 сентября – 1824, разница 304.

Португалия 2021: на 15 октября - 18 078, на 1 сентября – 17743, разница 335.

2. Испания 2020: на 15 октября – 33553, на 1 сентября – 29152, разница 4 401.

Испания 2021: на 15 октября - 86 9741, на 1 сентября – 84340, разница 2 634.

3. Италия 2020 на 15 октября - 36372 на 1 сентября - 35491 разница 881

Италия 2021 на 15 октября - 131 461 на 1 сентября - 129221 разница 2 240

4. Дания 2020 на 15 октября - 677 на 1 сентября - 625 разница 52

Дания 2021 на 15 октября - 2679 на 1 сентября - 2586 разница 93

5. Финляндия 2020 на 15 октября - 350 на 1 сентября – 336 разница 14

Финляндия 2021 на 15 октября - 1 109 на 1 сентября – 1029 разница 80

6. Франция 2020 на 15 октября - 33146 на 1 сентября – 30666 разница 2480

Франция 2021 на 15 октября - 117 211 на 1 сентября – 114625 разница 2586

7. Бельгия 2020 на 15 октября - 10278 на 1 сентября – 9895 разница 383

Бельгия 2021 на 15 октября - 25 732 на 1 сентября – 25374 разница 358

8. Нидерланды 2020 на 15 октября - 6749 на 1 сентября – 6258 разница 491

Нидерланды 2021 на 15 октября - 18 669 на 1 сентября – 18360 разница 309

9. Великобритания 2020 на 15 октября - 43383 на 1 сентября – 41592 разница 1791

Великобритания 2021 на 15 октября - 138 237 на 1 сентября – 132858 разница 5379

10. Швеция 2020 на 15 октября - 5910 на 1 сентября – 5813 разница 97

Швеция 2021 на 15 октября - 14 886 на 1 сентября – 14692 разница 194

11. Германия 2020 на 15 октября - 9726 на 1 сентября – 9307 разница 419

Германия 2021 на 15 октября - 95 387 на 1 сентября – 92216 разница 3171

12. Израиль 2020 на 15 октября - 2121 на 1 сентября – 956 разница 1 165

Израиль 2021 на 15 октября - 7 976 на 1 сентября – 7043 разница 933

13. Австрия 2020 на 15 октября - 877 на 1 сентября – 734 разница 143

Австрия 2021 на 15 октября - 11 143 на 1 сентября – 10772 разница 371

14. Швейцария 2020 на 15 октября - 2115 на 1 сентября – 2011 разница 104

Швейцария 2021 на 15 октября - 11 170 на 1 сентября – 10988 разница 182

15. Греция 2020 на 15 октября - 482 на 1 сентября – 271 разница 211

Греция 2021 на 15 октября - 15 289 на 1 сентября – 13622 разница 1667

16. Венгрия 2020 на 15 октября - 1052 на 1 сентября – 616 разница 436

Венгрия 2021 на 15 октября - 30 341 на 1 сентября – 30058 разница 283

17. Эстония 2020 на 15 октября - 68 на 1 сентября – 64 разница 4

Эстония 2021 на 15 октября - 1 409на 1 сентября – 1292 разница 283

18. Чехия 2020 на 15 октября - 1218 на 1 сентября – 425 разница 793

Чехия 2021 на 15 октября - 30 524 на 1 сентября – 30404 разница 120

19. Польша 2020 на 15 октября - 3308 на 1 сентября – 2058 разница 1250

Польша 2021 на 15 октября - 76 018 на 1 сентября – 75345 разница 673

20. Хорватия 2020 на 15 октября - 344 на 1 сентября – 187 разница 157

Хорватия 2021 на 15 октября - 8 847 на 1 сентября – 8334 разница 513

21. Словакия 2020 на 15 октября - 71 на 1 сентября – 33 разница 38

Словакия 2021 на 15 октября - 12 791 на 1 сентября – 12548 разница 243

22. Сербия 2020 на 15 октября - 770 на 1 сентября – 715 разница 55

Сербия 2021 на 15 октября - 8 946 на 1 сентября – 7292 8 разница 1654

23. Македония 2020 на 15 октября - 815 на 1 сентября – 604 разница 211

Македония 2021 на 15 октября - 6 888 на 1 сентября – 5938 разница 950

24. Россия 2021 на 15 октября - 221313 на 1 сентября – 184 014 разница 37299

Россия 2020 на 15 октября - 23 491на 1 сентября – 17 299 разница 6192

25. Румыния 2021 на 15 октября - 40 765 на 1 сентября – 34570 разница 6195

Румыния 2020 на 15 октября - 5674на 1 сентября – 3681 разница 1993

26. Молдавия 2020 на 15 октября – 1530 на 1 сентября – 1008 разница 522

Молдавия 2021 на 15 октября - 7137на 1 сентября – 6401 разница 736

27. Болгария 2020 на 15 октября –929 на 1 сентября – 629 разница 300

Болгария 2021 на 15 октября - 22 102 на 1 сентября – 18840 разница 3262

28. Украина 2020 на 15 октября – 5443 на 1 сентября – 2654 разница 2789

Украина 2021 на 15 октября - 59 935 на 1 сентября – 57004 разница 2931