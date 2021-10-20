Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ковидпаникеры под защитой цензуры

Опубликовано 20.10.2021 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 6

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Ковидпаникеры под защитой цензуры

«83 000 медицинских работников в Нью-Йорке готовы скорее уволиться с работы, чем принять мРНК-укол или вакцину» https://ok.ru/video/2442646063617

Как мне уже приходилось писать, на ФОРУМмск в отношении моих работ по коронавирусу установлена жесткая цензура – мои статьи на этом сайте категорически не вывешивают. Надо думать, что у А. Баранова есть тому веские основания, скажем, ему кто-то внятно это «посоветовал». Но работы моего оппонента из Италии, Сигизмунда Миронина, на ФОРУМмск проходят «на ура» и подаются как «материал дня». Между тем, считать их даже не научными работами, а хотя бы просто публицистикой, уже нельзя, вернее, можно только в случае, если ты вообще не соображаешь, о чём Миронин пишет.

Вот главный редактор ФОРУМмск вывесил «работу» Миронина под заголовком «Вакцинация и летальность от КОВИДа», являющуюся ответом на мою работу на моём сайте «Бравый адмирал и пандеменция власти». И в этой своей работе Миронин исправил «глупых» И. Гундарова и Е. Чернышёва и, по меньшей мере, сам себе доказал, что вакцинация снижает смертность от коронавируса. И, что удивительно, «доказал» не обычным для него бла-бла-бла, вернее, не только обычным бла-бла-бла, а и «статистически»!

Но начал он свою статистическую работу так, что после первого абзаца даже мало-мальски занимавшийся статистическими исследованиями специалист дальше её читать не будет. Миронин пишет: «Коэффициент корреляции равен 0,4. Однако без статистической оценки достоверности данная цифра ни о чем не говорит. Странно, что этого не знает эпидемиолог». Блин! Но ведь коэфициент корреляции это и есть оценка статистической достоверности – численно выраженная статистическая взаимосвязь случайных величин, в данном случае, вакцинации и отношения смертности.

Согласно шкале Чеддока, при коэффициенте корреляции в диапазоне 0-0,1 зависимость между величинами практически отсутствует, при диапазоне 0,1-0,3 она очень слабая, при диапазоне 0,3-0,5 зависимость умеренная, при 0,5-0,7 – заметная, при 0,7-0,9 – сильная, при 0,9-0,99 зависимость очень сильная и при 0,99-1,0 – это безусловная функция.

А Миронин в своей «работе» не только не устанавливает, как выглядит зависимость между вакцинацией и отношениями смертности, но даже и не пробует рассчитать коэффициент корреляции. Он просто нанёс точки на график и провёл прямую, как ему моча в голову стукнула. И гордо назвал это «статистикой». Это у них в Италии такая статистика.

Миронину и в голову не приходит, что прямая статистически найденной зависимости проходит так, что делит совокупность точек примерно пополам.

По этой работе, даже бросив поверхностный взгляд на то, что Миронин написал, об его адекватности, к сожалению, и говорить не приходится. К примеру, если Гундаров и Чернышёв, ввели в расчёт все станы мира, то Миронин - только Европу, и в этом ничего страшного нет. Но он взял в обработку не все 50 суверенных европейских стран, а всего 27. Почему 27? Да хрен его знает почему, правда, он к 27 странам Европы для полного счастья присобачил и Израиль. Сказать, что он подбором стран подтасовал показатели тоже нельзя, поскольку взятые им показатели - хоть так их верти, хоть эдак, - это не показатели, это хрен знает, что! По-другому не скажешь.

Миронин так о них рассказывает: «…нашел имеющийся в Интернете уровень вакцинации, затем измерил максимальное число умерших от КОВИДа в день во время осенней волны и разделил на такую же максимальную цифру, показанную во время предшествующих волн (в этом случае разница определения смертей от КОВИДа нивелируется) и составил таблицу».

Вы поняли, что он сделал?

В таблице у него в одной колонке «Максим. осенью 2021» и «Максим. в начале». Во-первых, осень 2021 года ещё как бы не окончилась, во-вторых, а что это за загадочный период под названием «в начале»? В-третьих, получается, что он брал один какой-то день с самой высокой смертностью в 2020 году и сравнивал его с днём самой высокой смертности осенью 2021 года. Или как-то иначе?

Мало этого, беру первую страну в таблице – Португалию В колонке «Максим. осенью 2021» внесено всего 9 умерших. Типа больше чем 9 умерших в день во всю осень 2021 года в Португалии не было. Ладно, беру статистику умерших в Португалии с положительным тестом на корону – и уже 2 сентября 2021 года умерло 14 человек, а ведь осень ещё не окончилась. Так откуда «максимально 9»?

Потом, а что это за чепуха – отношение умерших в 2020 году и 2021? Там же столько факторов влияло на эту смертность, что выделить из них влияние вакцинации просто невозможно…

Простите, но это ни в меньшей мере не статистика – это дебильный бред!

Ну, ладно, давайте посмотрим, какова связь между этими параметрами в этих странах, если искать связь так, как это делают реальные статистики, а не как «итальянские специалисты».

Я взял те страны, которые ввёл в свой «расчёт» Миронин, - по сути взял его таблицу, но вот число умерших от COVID-19 в прошлом и нынешнем году взял суммой с 1 сентября на середину осени – по 15 октября. И рассчитал, как и у него, линейную статистическую связь между степенью вакцинации и пресловутым показателем Миронина – отношением смертности осенью 2021 года к осени 2020 года. Но только реальной смертности.

Отношение смертности и смертность от COVID-19 в абсолютном выражении и в расчёте на 1 миллион жителей - в зависимости от степени вакцинации

Страны

% вакцинации

Население (млн)

1.09 -15.10 2020

1.09 -15.10 2021

Отношение смертности

Португалия

88,0

10,3

304/29,5

335/32,5

1,10

Испания

80,9

47,4

4 401/92,8

2 634/55,7

0,60

Италия

76,2

59

881/14,9

2240/38,0

2,55

Дания

77,1

5,8

52/9,0

93/16,0

1,78

Финляндия

75,3

5,5

14/2,5

80/14,5

5,82

Франция

77,7

64,8

2480/38,3

2586/39,9

1,04

Бельгия

74,5

11,5

383/33,3

358/31,1

0,93

Нидерланды

75,1

17,4

491/28,2

309/17,8

0,63

Великобритания

72,6

67

1791/26,7

5379/80,3

3,00

Швеция

71,4

10,4

97/9,3

194/18,7

2.00

Германия

68,3

83,2

419/5,0

3171/38,1

7,62

Израиль

71,6

8,9

1 165/130,9

933/104,8

0,80

Австрия

64,5

8,9

143/16,1

371/41,7

2,59

Швейцария

65,1

8,6

104/12,1

182/21,2

1,75

Греция

62,6

10,7

211/19,7

1667/155,8

7,91

Венгрия

61,3

9,8

436/44,5

283/28,9

0,65

Эстония

57,9

1,3

4/3,1

283/217,7

70,2

Чехия

57,2

10,7

793/74,1

120/11,2

0,15

Польша

52,8

37,9

1250/33,0

673/17,8

0,54

Хорватия

45,4

4,1

157/38,3

513/125,1

3,27

Словакия

45,3

5,5

38/6,9

243/44,2

6,40

Сербия

35,1

6,9

55/9,4

1654/239,7

25,50

Македония

38,2

2,1

211/100,5

950/452,4

4,5

РФ

34,4

146

6192/42,4

37299/160,9

3,79

Румыния

32,7

19,3

3681/321,0

34570/103,3

0,32

Молдавия

20,5

2,6

522/200,8

736/283,1

1,41

Болгария

20,3

6,9

300/43,5

3262/472,7

10,87

Украина

17,8

41,4

2789/67,4

2931/70,8

1,05

Если отношение смертности в начале осени этого года к смертности начала осени прошлого года из этой таблицы выразить латинской буквой «у», а степень вакцинации (в сотых долях единицы) – «х», то эта связь выражается уравнением

у = 4,349 – 2,626х

То есть, если бы эти 27 стран Европы плюс Израиль были вообще не вакцинированы (х=нулю), то у них осенью этого года умирало бы в 4,349 раза больше больных, нежели в прошлом году, а если бы были полностью вакцинированы (х=1), то умирало бы всего в 1,723 раза больше. Но больше! Но и эта радость сомнительна, поскольку степень корреляции этой зависимости =-0,035, то есть на самом деле никакой зависимости просто нет – это облако абсолютно случайных точек.

Да и сам этот расчёт с точки зрения статистики и понимания ситуации бессмыслен – зачем его делать, если можно просто взять суммы умерших с 1 сентября по 15 октября прошлого года и сравнить с умершими с 1 сентября по 15 октября этого, 2021 года?

Кстати, особенно забавно или ужасно выглядят эти суммы умерших по Италии с её великолепными статистиками и докторами медицинских наук. Миронин об Италии пишет: «Здесь же я хочу показать, что вакцинация действительно снижает смертность. Но для начала следует отметить что на заболеваемости КОВИДом, и на смертность от него влияет доза вируса и иммунитет. Доза зависит от масок, карантина и дисциплинированности народа. …В Италии абсолютно все старые (>70 лет) люди вакцинированы; смертность среди них равна нулю. А до этого пациенты домов престарелых погибали все как один».

Получается, что все как один старые итальянцы умерли до вакцинации, но тогда кто же умирает после вакцинации? Вакцинированные молодые? Ведь если в первой половине осени прошлого года с положительным диагнозом на COVID-19 умер 881 итальянец, то за такой же период этого года умерли уже 2240 граждан Италии. Старается Миронин с коллегами, слов нет! Масками, карантинами и вакцинацией они увеличили смертность в Италии в 2,5 раза! Специалисты - видно по всему!

Ну, а по всем 28 странам соотношение смертности прошлого года с нынешним получается, как 28 274 к 104 049, то есть благодаря нашим доблестным медикам и политикам и, особенно, благодаря работникам СМИ и от рождения перепуганным добровольцам-паникёрам, смертность в специально отобранных Мирониным странах, с начала осени этого года по сравнению с таким же периодом прошлого, выросла в 3,7 раза.

Ю.И. МУХИН

P.S. Исходные данные:

  1. 1.                  Португалия 2020: на 15 октября – 2128, на 1 сентября – 1824, разница 304.

Португалия 2021: на 15 октября - 18 078, на 1 сентября – 17743, разница 335.

  1. 2.                  Испания 2020: на 15 октября – 33553, на 1 сентября – 29152, разница 4 401.

Испания 2021: на 15 октября - 86 9741, на 1 сентября – 84340, разница 2 634.

  1. 3.                  Италия 2020 на 15 октября - 36372 на 1 сентября - 35491 разница 881

Италия 2021 на 15 октября - 131 461 на 1 сентября - 129221 разница 2 240

4.                  Дания 2020 на 15 октября - 677 на 1 сентября - 625 разница 52

Дания 2021 на 15 октября - 2679 на 1 сентября - 2586 разница 93

  1. 5.                  Финляндия 2020 на 15 октября - 350 на 1 сентября – 336 разница 14

Финляндия 2021 на 15 октября - 1 109 на 1 сентября – 1029 разница 80

  1. 6.                  Франция 2020 на 15 октября - 33146 на 1 сентября – 30666 разница 2480

Франция 2021 на 15 октября - 117 211 на 1 сентября – 114625 разница 2586

  1. 7.                  Бельгия 2020 на 15 октября - 10278 на 1 сентября – 9895 разница 383

Бельгия 2021 на 15 октября - 25 732 на 1 сентября – 25374 разница 358

  1. 8.                  Нидерланды 2020 на 15 октября - 6749  на 1 сентября – 6258 разница 491

Нидерланды 2021 на 15 октября - 18 669 на 1 сентября – 18360 разница 309

  1. 9.                  Великобритания 2020 на 15 октября - 43383  на 1 сентября – 41592 разница 1791

Великобритания 2021 на 15 октября - 138 237 на 1 сентября – 132858 разница 5379

  1. 10.              Швеция 2020 на 15 октября - 5910  на 1 сентября – 5813 разница 97

Швеция 2021 на 15 октября - 14 886 на 1 сентября – 14692 разница 194

  1. 11.              Германия 2020 на 15 октября - 9726  на 1 сентября – 9307 разница 419

Германия 2021 на 15 октября - 95 387 на 1 сентября – 92216 разница 3171

  1. 12.              Израиль 2020 на 15 октября - 2121  на 1 сентября – 956 разница 1 165

Израиль 2021 на 15 октября - 7 976 на 1 сентября – 7043 разница 933

  1. 13.              Австрия 2020 на 15 октября - 877  на 1 сентября – 734 разница 143

Австрия 2021 на 15 октября - 11 143 на 1 сентября – 10772 разница 371

  1. 14.              Швейцария 2020 на 15 октября - 2115  на 1 сентября – 2011 разница 104

Швейцария 2021 на 15 октября - 11 170 на 1 сентября – 10988 разница 182

  1. 15.              Греция 2020 на 15 октября - 482  на 1 сентября – 271 разница 211

Греция 2021 на 15 октября - 15 289 на 1 сентября – 13622 разница 1667

  1. 16.              Венгрия 2020 на 15 октября - 1052  на 1 сентября – 616 разница 436

Венгрия 2021 на 15 октября - 30 341 на 1 сентября – 30058 разница 283

  1. 17.              Эстония 2020 на 15 октября - 68  на 1 сентября – 64 разница 4

Эстония 2021 на 15 октября - 1 409на 1 сентября – 1292 разница 283

  1. 18.              Чехия 2020 на 15 октября - 1218  на 1 сентября – 425 разница 793

Чехия 2021 на 15 октября - 30 524 на 1 сентября – 30404 разница 120

  1. 19.              Польша 2020 на 15 октября - 3308  на 1 сентября – 2058  разница 1250

Польша 2021 на 15 октября - 76 018  на 1 сентября – 75345 разница 673

  1. 20.              Хорватия 2020 на 15 октября - 344  на 1 сентября – 187  разница 157

Хорватия 2021 на 15 октября - 8 847  на 1 сентября – 8334 разница 513

  1. 21.              Словакия 2020 на 15 октября - 71  на 1 сентября – 33 разница 38

Словакия 2021 на 15 октября - 12 791  на 1 сентября – 12548 разница 243

  1. 22.              Сербия 2020 на 15 октября - 770  на 1 сентября – 715 разница 55

Сербия 2021 на 15 октября - 8 946  на 1 сентября – 7292 8 разница 1654

  1. 23.              Македония 2020 на 15 октября - 815  на 1 сентября – 604 разница 211

Македония 2021 на 15 октября - 6 888  на 1 сентября – 5938 разница 950

  1. 24.              Россия 2021 на 15 октября - 221313  на 1 сентября – 184 014 разница 37299

Россия 2020 на 15 октября - 23 491на 1 сентября – 17 299 разница 6192

  1. 25.              Румыния 2021 на 15 октября - 40 765 на 1 сентября – 34570 разница 6195

Румыния 2020 на 15 октября - 5674на 1 сентября – 3681 разница 1993

  1. 26.              Молдавия 2020 на 15 октября – 1530 на 1 сентября – 1008 разница 522

Молдавия 2021 на 15 октября - 7137на 1 сентября – 6401 разница 736

  1. 27.              Болгария 2020 на 15 октября –929 на 1 сентября – 629 разница 300

Болгария 2021 на 15 октября - 22 102 на 1 сентября – 18840 разница 3262

  1. 28.              Украина 2020 на 15 октября – 5443 на 1 сентября – 2654 разница 2789

Украина 2021 на 15 октября - 59 935  на 1 сентября – 57004 разница 2931



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Levon Ghazarian написал 20.10.2021 01:59
Президент Лукашенко устроил публичную выволочку министрам за коронабесчинства по отношению к гражданам: см. https://www.youtube.com/watch?v=nv5KRpEEbqo
.
Это похоже на внешнее управление: правительство подчиняется не закону и открыто оглашенным директивам президента, а иной инстанции. Такое наблюдалось в Бразилии, когда по первости президент Болсонару противился карантиноконцлагерю.
Ответить
(без названия)
Levon Ghazarian написал 20.10.2021 01:57
"83 000 медицинских работников в Нью-Йорке готовы скорее уволиться с работы, чем принять мРНК-укол или вакцину"
https://ok.ru/video/2442646063617
- - - - - - -
Значит, они хорошие медработники. Это рекомендация лечиться у них.
Ответить
(без названия)
Levon Ghazarian написал 20.10.2021 01:54
0009995DAVOTTOTTAKI! написал 20.10.2021 01:06
...прививка-прививкой,а маску надо носить на рыле, чтобы не хапануть таки дозу вируса, от которой никакой иммунитет не спасет!
- - - - - - -
Маски бесполезны, коронавирус распространяется аэрозольным путем.
.
"...иммунитет надо иметь и маску на роже - таки носить!"
- - - - - - -
Маска создает неестественную ситуацию, ослабляя организм. Она имеет противопоказания. Снижает доступ кислорода. Ведет к кожным заболеваниям. Концентрирует вирусы и иные болезнетворные агенты, затем проникающие в дыхательные пути. Пластиковые микрочастицы отслаиваются и оседают в легких. А если на конгломератах этих частиц станут размножатся бактерии и т.д., приводя к пневмониям, списываемым на коронавирус или в самом деле провоцируемым им?
.
Так что иммунитет надо укреплять лично, без маски.
.
"...Сан-Марино, где всех привили "Спутником" и пол года смертей не было!"
- - - - - - -
В конце сентября там был смертельный случай, и за последнюю неделю заболеваемость растет: см. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/san_marino/ , копия в архиве Интернета - https://archive.ph/b7QJo . См. также по ситуации в Сан-Марино, сравнительно с Россией, https://ghj1.livejournal.com/799857.html , копия в архиве Интернета - https://archive.ph/wip/MtGJC
Ответить
Re: что Мухин прав,утверждая,что Вы ему затыкаете глотку?
хахахахахахахахахахххддд написал 20.10.2021 01:43
А у Баранова есть возможность затыкать кому-то глотку? В том числе Мухину?
Ответить
Лечим ковидобесие у дебилов
Мимо проходил написал 20.10.2021 01:24
Браво,Юрий Игнатьевич!
А,что касается статей Сигизмунда Миронина,то их "ценность" всегда оценивается огромным количеством отрицательных комментариев к ним.
Вы же сами это видите.
---------------------------------------------
Теперь вопрос собственно к А.Баранову.
Так,что Мухин прав,утверждая,что Вы ему затыкаете глотку?
Ответить
Об опасности европы Знают все Владельцы Ж-пы! Если ты не -дарас, На спине носи матрас!
0009995DAVOTTOTTAKI! написал 20.10.2021 01:06
"&#171;Здесь же я хочу показать, что вакцинация действительно снижает смертность. Но для начала следует отметить что на заболеваемости КОВИДом, и на смертность от него влияет доза вируса и иммунитет. Доза зависит от масок, карантина и дисциплинированности народа. &#8230;В Италии абсолютно все старые (>70 лет) люди вакцинированы; смертность среди них равна нулю. А до этого пациенты домов престарелых погибали все как один&#187;."
-То таки хоть один написал, что прививка-прививкой,а маску надо носить на рыле, чтобы не хапануть таки дозу вируса, от которой никакой иммунитет не спасет!
Кто помнит, бактериологическое оружие может таки так накачать человека патогеном, что выжить он не сможет! И болеть будет таки "нетипично" - свалился и -здец!
То таки да, иммунитет надо иметь и маску на роже - таки носить! Таки хорошо бы иметь еще и нормальные правительства, как в той же итальянской Сан-Марино, где всех привили "Спутником" и пол года смертей не было! Вывод - все правлюки, кто об этом знает и не прививает тупых населюков таки "Спутником" - то враги народа и убийцы подконтрольных им тупых населюков - то таки да!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
За приспущенную маску как за снятые трусы?
За приспущенную маску как за снятые трусы?
19.10.2021
Хочешь стать муниципальным депутатом?
Хочешь стать муниципальным депутатом?
18.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ил-76 крайне нужен. Но его нет (0)
Дерипаску шмонают в Нью-Йорке (1)
Больше ли умирают от КОВИДа в РФ? (2)
Ковидпаникеры под защитой цензуры (6)
По всей стране идут нападения на памятники павшим в Великой Отечественной войне (1)
За приспущенную маску как за снятые трусы? (3)
Россия вступила на тропу войны с НАТО? (19)
Офшор на Курилах (3)
Чудаев уступил Ткачеву (1)
Болгарская ССР просит вернуть Украину в союз (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на ближайший день
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть первая. Первое знакомство.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: РФ-США: отклонить запрос на добавление в друзья?
Дарья Митина Дарья Митина: Люди бесят
Дарья Митина Дарья Митина: Четвёртый пошёл
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss