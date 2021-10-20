Больше ли умирают от КОВИДа в РФ?

Давеча интернет-писатель Рощин написал (https://publizist.ru/blogs/113970/41087/-): «…получается, что чем больше в России вакцинируют, тем больше умирают от коронавируса! Ну вот – самый простейший пример. Возьмем тот же день 18 октября год назад. Смотрим, какая тогда была в России ситуация с "короной": 18 октября 2020 года: 15 тыс. заболевших, смертей – 185; 18 октября 2021 года: 34 тыс. заболевших, смертей – 998. Сразу видна несуразность: по заболевшим разница примерно в 2,3 раза, а вот по смертям – в 5,4 раза.»

Но все легко объясняется, если вспомнить, цифры по избыточной смертности за 2020 год. Тогда она выросла на 18% и достигла 324 тысяч. Однако от КОВИДа умерло всего 89 тыс. (Голикова проговорилась о 110 тыс.). Умные люди (я об этом писал) подсчитали, что на самом деле избыточная смертность в РФ, скорее всего, была на уровне 500 тыс. Но власти сделали 324 тыс. Итак, избыточная смертность в РФ стала одной из самых высоких в мире обогнав всю Европу. Если разделить 324 на 89 то будет 3,6, а если - 500 на 89, то будет 5,6. Цифры 3,6-5,6, видимо, и отражают тот уровень сокрытия властями смертей от КОВИДа, который имел место быть в 2020 году. Если 185 (см,. выше) умножить на 5,6 то как раз и будет 1036, именно это уровень смертей от КОВИДа показывают теперь власти РФ. Прогнозирую, что избыточная смертность в 2021 году будет лишь немного больше, чем в 2021 году.

Почему раньше скрывали, а теперь не скрывают? Да потому, что мощности по производству вакцин очень малы и привилось именно столько людей в РФ, сколько сделано доз, и никакие диссиденты здесь ни причем.

Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки

Кроме того многие уже обращали внимание на слишком малый разброс числа смертей в последние недели. Видимо, власти РФ постепенно приводят цифры смертей по КОВИДу с реальностью.

В интернете сообщают: «Дети и подростки — одни из главных распространителей коронавируса, заявили URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев. Болибок отметил, что пока несовершеннолетние не охвачены вакцинацией, через них действует устойчивый канал передачи инфекции. "У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое: в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи", — объяснил он.» Именно из-за этого пандемия в РФ и продолжается. Кроме того все в РФ сами с усами и им наплевать на то, что говорят ученые, - маски никто не носит.