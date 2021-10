Дерипаску шмонают в Нью-Йорке чубайс путин дерипаска царь кремль ФБР проводит обыски в домах родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке в рамках «неуточненного уголовного расследования» деятельности российского бизнесмена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По данным источников The New York Times, речь идет о нарушении санкций. Согласно данным о регистрации собственности, на которые ссылается издание, одно из зданий связано с Дерипаской через компанию, зарегистрированную в Делавэре. Представитель бизнесмена ранее сообщил, что обыски проводятся в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски, сам он не является их собственником. По словам представителя, обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. В разговоре с РИА Новости представитель Дерипаски отверг информацию о том, что обыски связаны с уголовным расследованием. The Washington Post пишет, что соседи знали Дерипаску как владельца вашингтонского особняка. По их словам, бизнесмен руководил его капитальным ремонтом и посещал дом несколько раз с 2010 года. По данным газеты, контроль за недвижимостью осуществляла компания Gracetown из Нью-Йорка, которой управлял деловой партнер Дерипаски. *** Люди у нас не очень понимают, что в США и вообще на Западе наши т.н. "олигархи" воспринимаются как крупное ворье, и никак иначе. Их "быстрые деньги", как бы много их не было, воспринимаются как наворованное. «Я могу отчитаться за каждый цент, который заработал в своей жизни. Кроме первого миллиона долларов» — это парадоксальное высказывание Джона Дэвиса Рокфеллера, первого в Америке миллиардера. Но он умер еще в 1937 году, а его первый криминальный миллион остался еще в 19-м веке. А наши миллиардеры еще очень свежие, и их обязательно заставят отчитаться за первый миллион. Все "новые деньги", вывезенные на Запад, обязательно так или иначе отберут. А их владельцы без этих денег там тем более не нужны. Но они не нужны и в России, рано или поздно здесь тоже заставят отчитаться. Элита не успееет созреть и вернется в привычную среду обитания - на нары. А.Б.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 3 Поделиться