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Московский листок

Дерипаску шмонают в Нью-Йорке

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 1

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Дерипаску шмонают в Нью-Йорке

ФБР проводит обыски в домах родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке в рамках «неуточненного уголовного расследования» деятельности российского бизнесмена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По данным источников The New York Times, речь идет о нарушении санкций.

Согласно данным о регистрации собственности, на которые ссылается издание, одно из зданий связано с Дерипаской через компанию, зарегистрированную в Делавэре.

Представитель бизнесмена ранее сообщил, что обыски проводятся в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски, сам он не является их собственником. По словам представителя, обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. 

В разговоре с РИА Новости представитель Дерипаски отверг информацию о том, что обыски связаны с уголовным расследованием. 

The Washington Post пишет, что соседи знали Дерипаску как владельца вашингтонского особняка. По их словам, бизнесмен руководил его капитальным ремонтом и посещал дом несколько раз с 2010 года. По данным газеты, контроль за недвижимостью осуществляла компания Gracetown из Нью-Йорка, которой управлял деловой партнер Дерипаски.

***

Люди у нас не очень понимают, что в США и вообще на Западе наши т.н. "олигархи" воспринимаются как крупное ворье, и никак иначе. Их "быстрые деньги", как бы много их не было, воспринимаются как наворованное. 

«Я могу отчитаться за каждый цент, который заработал в своей жизни. Кроме первого миллиона долларов» — это парадоксальное высказывание Джона Дэвиса Рокфеллера, первого в Америке миллиардера. Но он умер еще в 1937 году, а его первый криминальный миллион остался еще в 19-м веке. А наши миллиардеры еще очень свежие, и их обязательно заставят отчитаться за первый миллион.

Все "новые деньги", вывезенные на Запад, обязательно так или иначе отберут. А их владельцы без этих денег там тем более не нужны.

Но они не нужны и в России, рано или поздно здесь тоже заставят отчитаться. Элита не успееет созреть и вернется в привычную среду обитания - на нары.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 20.10.2021 02:06
Все "непосильно нажитое"у российских олигархов,конечно-отберут,но,это случится еще не скоро,по крайней мере,не сегодня и не завтра,а пока,что,россия нужна западу,именно в таком виде,в каком она сейчас и находится,и олигархи хороши в таком виде-"как они есть".То есть,олигархи грабят страну и усердно таскают награбленное-на запад,а бить собаку за то,что она старательно приносит тебе в зубах добычу,по меньшей мере-неразумно.Кроме того,поскольку россия исполняет для запада роль "огородного пугала",или-(мифической военной угрозы)-укрепляя тем самым нато,и через влияние на олигархов,западу можно этим спектаклем- дистанционно управлять,то "потрошить их всерьез",тем более-еще рановато.А находящиеся в западных банках олигархические капиталы,все равно,с базы никуда не денутся, значит, и "время еще терпит".
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