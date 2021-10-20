Ил-76 крайне нужен. Но его нет

«Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота завершили перебазирование из Мурманской области в Крым, для совершенствования лётной выучки в ходе тренировок на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА). Перелёт с аэродрома на Североморск-3 на аэродром Саки занял несколько дней в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями по маршруту перелёта», — говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Северного флота.

Расстояние от Североморска до аэродрома Саки по прямой составляет 2663 км и чтобы его преодолеть летчикам пришлось совершить несколько промежуточных посадок для заправки топливом. А для этого потребовалось несколько дней поскольку зачастую на промежуточных аэродромах были неблагоприятные метеоусловия. А сколько потребуется времени, чтобы в случае обострения военно-политической обстановки в каком-то регионе мира перебазировать нашу ударную авиацию из европейской части РФ на Дальний Восток или на Ближний Восток в Сирию?

При этом США и их союзники способны без проблем перебазировать свою ударную авиацию в любой регион мира в кратчайшие сроки и без промежуточных посадок. И тем самым обеспечить безусловное превосходство своей авиации.

Вы спросите: "Каким образом?". А дело в том, что США и их союзники имеют огромный флот самолетов-заправщиков, способных обеспечивать дозаправку самолетов в воздухе без их посадки на промежуточные аэродромы.

По данным авторитетного британского издания, посвященного авиационной тематике "Flight International" на 2020 год в ВВС США насчитывалось 614 "воздушных танкеров", в Саудовской Аравии - 22, во Франции -20, в Израиле -10, в Италии - 9, в Великобритании -9.

А в ВКС России в 2020 году по данным "Flight International" насчитывалось всего лишь 19 самолетов-заправщиков. И самое трагичное в том, что значительно увеличить количество таких самолетов в ближайшие десятилетия мы не в состоянии.

Наши воздушные "танкеры" Ил-78 сконструированы на базе средних военно-транспортных самолетов Ил-76, которые в советские времена производились на бывшем Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова. Ежегодный выпуск Ил-76 доходил до 46 самолетов в год, а всего там с 1976 по 1992 было выпущено около тысячи таких самолетов. После развала СССР развалился и Ташкентский авиазавод. Начались попытки наладить производство Ил-76 в Ульяновске, которые продолжаются и по сей день. Но масштабы производства в Ташкенте и в Ульяновске оказались несравнимыми.

По открытым сведениям СМИ темпы производства Ил-76МД-90А на ульяновском "Авиастаре" за последние 5 лет составляют:

2017 год - 0

2018 год - 0

2019 год - 4

2020 год - 2

2021 год - 2

Посчитайте, сколько десятилетий потребуется, чтобы хоть немного сократить отставание наших ВКС от американских ВВС по числу самолетов-заправщиков и тем самым хоть немного поднять боеспособность нашей авиации в условиях маневра.

Проблема усугубляется и тем, что самолет Ил-76 крайне нужен не только для использования в качестве самолета-заправщика.

В первую очередь он нужен, как военно-транспортный самолет для перевозки грузов. Причем не только в Вооруженных Силах РФ, но и в гражданской авиации. Он крайне нужен для воздушно-десантных войск, как основной самолет для их десантирования в тылу противника. Боевые действия в Сирии наглядно показали, что без обеспечения сплошного радиолокационного обзора этого региона ведение успешных боевых действий затруднено и мы уже имели несколько потерь самолетов и гибель летчиков из-за отсутствия такого обзора. А для этого необходимы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) на базе Ил-76 типа А-50 (А-100), которых на сегодня у нас по данным "Flight International" всего лишь 16.

А только у США их около 100.

Так что, судя по указанным мной цифрам и фактам, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А сегодня для обеспечения боеспособности нашей авиации не менее важен. чем самолет пятого поколения Су-57 и стратегический бомбардировщик Ту-160.

Но похоже наше высшее руководство этого не понимает.

P.S. Все приведенные мной цифры и факты взяты из открытых источников и не являются государственной тайной.